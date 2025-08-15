Разделы

«Яндекс» перезапускает сервис для измерения скорости интернета

«Яндекс» обновил «Интернетометр» — бесплатный сервис для измерения скорости интернет-соединения. Он перешел на новую технологию замеров, которая дает более точные результаты, и получил новый дизайн — более лаконичный, наглядный и с темной темой. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Новый «Интернетометр» измеряет скорость интернета, используя сеть CDN-серверов «Яндекса». Они распределены по стране и входят в инфраструктуру провайдеров. Главная задача CDN-серверов — кешировать большие объемы данных сервисов «Яндекса», например контент с медиаплатформы. Если человек хочет посмотреть кино на «Кинопоиске», фильм будет «доставлен» с ближайшего CDN-сервера, и загрузка займет меньше времени.

«Интернетометр» для проведения замера тоже обращается к CDN-серверам. Такой способ позволяет получить наиболее точное представление о скорости интернета на «последней миле» — у данного провайдера или сотового оператора в данном регионе. При этом «Интернетометр» опрашивает не один, а сразу несколько ближайших CDN-серверов — так результат получается более полным и объективным.

С помощью «Интернетометра» можно узнать скорость скачивания, скорость загрузки и пинг, то есть время задержки в миллисекундах, — этот показатель важен, например, в онлайн-играх. Сервис также оценивает качество соединения по пятибалльной шкале и переводит результаты измерений на понятный язык — скажем, «можно смотреть видео в 1080p».

Дополнительно «Интернетометр» сообщает техническую информацию о подключении: IP-адрес, версию браузера, разрешение экрана и так далее. Она может пригодиться, например, при общении со службами поддержки.

Почему премиальная поддержка «1С» становится преимуществом для заказчика?
цифровизация

Сервис доступен по адресу ya.ru/internet, им можно пользоваться с компьютеров и мобильных устройств. В будущем «Интернетометр» получит еще несколько обновлений. Он обзаведется приложением и научится вести статистику, а у провайдеров и сотовых операторов появится личный кабинет — в нем они смогут увидеть данные замеров в зоне своего покрытия.

«Интернетометр» разработала команда Yandex Infrastructure, которая создает и развивает внутреннюю инфраструктуру «Яндекса». Продукты и технологии Yandex Infrastructure лежат в основе ключевых сервисов компании: «Поиска», «Такси», «Маркета» и не только. Их также использует ИИ-ассистент «Алиса».

