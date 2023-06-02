TrueConf создала технологию для защиты платформ видеоконференцсвязи от внешних угроз

TrueConf представила новое решение для защиты корпоративных сетей коммуникаций от внешних угроз — «Пограничный контроллер TrueConf». Решение позволяет скрывать сетевые адреса ВКС-платформ и выступает в роли фильтра, закрывающего системы заказчиков во внутреннем контуре от нежелательных подключений из интернета, в том числе с целью защиты от DDoS-атак.

Активная цифровизация всех отраслей экономики приводит к увеличению рисков утечек корпоративных данных, кибератак и других угроз безопасности, а злоумышленники находят все больше способов нарушения привычных рабочих процессов. По данным провайдера DDoS-Guard, в 2022 г. зафиксировано около 1,2 млн инцидентов DDoS-атак, что превысило показатели 2021 г. на 700%. По прогнозам аналитической компании Mordor Intelligence, к 2027 г. объем рынка решений защиты от DDoS-атак будет увеличиваться ежегодно минимум на 18%.

С учётом опыта 2022 г., когда на ВКС-платформы TrueConf в России были совершены массированные атаки злоумышленников, компания взяла курс на повышение уровня безопасности коммуникаций и защиту корпоративных ВКС-платформ от внешнего воздействия. Вследствие чего был разработан специализированный программный продукт — «Пограничный контроллер TrueConf».

Используя новую технологию TrueConf, ИТ-департаменты организаций смогут скрывать настоящие сетевые адреса как своих отдельных ВКС-платформ TrueConf Server, так и ВКС-серверов в составе «частных облаков» на базе TrueConf Enterprise.

Контроллер позволит исключить нежелательные внешние подключения из интернета к частным ВКС-платформам заказчиков. За это отвечает специальный механизм верификации. Соединение между внешним абонентом и ВКС-платформой во внутреннем контуре будет установлено в случае, если используется защищённый протокол связи, на котором работают фирменные приложения TrueConf для Linux, Windows, macOS, iOS и Android. При попытке подключиться по любому стороннему протоколу соединение с платформой установлено не будет.

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Автономные ВКС-платформы TrueConf также могут быть объединены в «Федерацию» — единую систему, позволяющую пользователям, зарегистрированным на независимых друг от друга платформах TrueConf Server, взаимодействовать друг с другом. С помощью контроллера администраторы ВКС-сетей смогут настроить дополнительное шифрование передаваемых через Интернет данных с последующей расшифровкой на каждой отдельной платформе TrueConf Server. Это позволит повысить уровень безопасности при взаимодействии пользователей разных ВКС-систем, объединенных в «Федерацию».

В случае если будет организована атака на ВКС-платформу с использованием множественных подключений по сторонним протоколам, все такие попытки соединений будут мгновенно заблокированы контроллером. При этом ВКС-платформа во внутреннем контуре продолжит функционировать в штатном режиме, а её сетевой адрес не будет раскрыт даже в случае выхода пограничного контроллера из строя. Администраторы ВКС-системы также смогут настроить резервные пограничные контроллеры с другими внешними IP-адресами, которые будут включаться при недоступности основного.

Повышение уровня безопасности корпоративных коммуникаций — одна из ключевых задач компании TrueConf, которая достигается как внедрением собственных разработок, так и технологическими интеграциями с другими ИТ-компаниями. В августе 2022 г. TrueConf и провайдер защиты ИТ-инфраструктуры DDoS-Guard объявили о совместимости своих решений. Ранее была обеспечена технологическая совместимость с поставщиком услуг информационной безопасности StormWall, а также криптошлюзами компаний «Инфотекс», «Код безопасности», «С-Терра сиэспи» и «Криптопро» для создания закрытых сетей коммуникаций с высоким уровнем защиты данных.