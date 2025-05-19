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Индексная книга (каталог) CNews*
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Чемякин Антон


УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 Лаборатория Servicepipe завершила пилотный проект по анализу логов компании, не являющейся клиентом вендора. 1
28.04.2025 Servicepipe обнародовала результаты исследования активности ботов-парсеров во время апрельских распродаж 1
29.11.2024 В сезон распродаж хакеры в России активизировались больше, чем покупатели 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362121, в очереди разбора - 754590.
Создано именных указателей - 175521.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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