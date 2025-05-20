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Егулемов Вадим


УПОМИНАНИЯ


20.05.2025 В России хотят ввести уголовную ответственность за DDoS-атаки 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Егулемов Вадим и организации, системы, технологии, персоны:

Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 61 1
T.Hunter 43 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 645 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5038 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 377 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5572 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 717 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1564 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5362 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 949 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7833 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 895 1
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Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3256 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53019 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16369 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2112 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13024 1
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 52 1
FreePik 1145 1
Недобросовестная конкуренция 49 1
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17486 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52612 1
Россия - РФ - Российская федерация 149326 1
Украина 7670 1
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Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1372 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14156 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10197 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7958 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8235 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3576 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5599 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2902 1
Ведомости 1080 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1032 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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