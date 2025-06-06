Получите все материалы CNews по ключевому слову
Пуляев Антон
УПОМИНАНИЯ
|06.06.2025
|За DDoS-атаки в России будут сажать до восьми лет. Атаковать запрещенные в стране сайты можно будет безнаказанно 1
|11.02.2025
|В России новый вид мошенничества, связанный с «Госуслугами». Полиция предупредила 1
Пуляев Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 172 1
|Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 800 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5486 1
|Григоренко Дмитрий 141 1
|Бедеров Игорь 66 1
|Шицле Ярослав 23 1
|Курмаев Рустам 32 1
|Воронин Тимофей 10 1
|Чемякин Антон 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367553, в очереди разбора - 750468.
Создано именных указателей - 177519.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.