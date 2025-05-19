Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

Лаборатория Servicepipe завершила пилотный проект по анализу логов компании, не являющейся клиентом вендора.

Компания Servicepipe, российский разработчик решений для анализа и фильтрации нежелательного трафика, в рамках собственной специализированной лаборатории провела первый пилот по анализу логов компании, не являющейся ее клиентом. Об этом CNews сообщили представители Servicepipe.

По логам уже очищенного трафика, который предоставил один из российских онлайн-ритейлеров, с применением ИИ-аналитики удалось выявить слабые места в уже подключенной защите. В частности, обратившийся в Servicepipe ритейлер отметил, что уже использует одно российское решение для защиты от DDoS и ботовых атак, однако в работе ресурса периодически наблюдались проблемы с производительностью.

Переданные ритейлером стандартные логи nginx содержали лишь базовый набор информации о проходившем на сайт интернет-трафике. Как следствие количество параметров в логах было на порядок меньше привычного, поскольку собственная система анализа трафика Servicepipe снимает и использует при принятии решений сотни дополнительных параметров трафика.

Однако предоставленных онлайн-ритейлером данных оказалось достаточно для выявления аномалий – периодически повторяющихся автоматизированных нелегитимных сессий парсеров.

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» стабильно работает при нагрузке более 4 000 бизнес-процессов в секунду
Цифровизация

По итогам проведенного исследования ритейлер получил объяснение причин просадок производительности, идентификационные параметры ботовой активности и рекомендации по борьбе с ней.

«Для нас исследование внешних логов, прошедших фильтрацию сторонним решением, это в первую очередь исследовательский проект. Он, с одной стороны, позволяет понять, какие подходы выявления аномалий являются универсальными, а какие – ситуативными, а с другой — дает возможность оценить, есть ли преимущества у наших алгоритмов анализа трафика и какие, – отметил руководитель аналитического отдела Servicepipe Антон Чемякин. – Мы понимаем, что после анализа логов компания не обязательно станет нашим клиентом. Она может прийти к своему сервис-провайдеру с выявленными параметрами нелегитимной активности, и этого может быть достаточно, чтобы заблокировать вредоносную автоматизацию имеющимся решением. В то же время мы уверены, что исследование принесло пользу всем: ритейлер выяснил причины нелегитимной нагрузки, а мы повысили свою экспертизу, и в конечном итоге вместе сделали российский сегмент интернета чуть более защищенным».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Селезнев, «Первая Форма»: Масштабировать ИИ-агентов значительно проще, чем искать и обучать новых сотрудников

«Софтлайн» потратил 400 миллионов на покупку контроля в ИБ-компании

Как обеспечить безопасность с помощью новой версии Security Vision КИИ

Началось производство цифровых камер и коммутаторов на российском заводе мощностью 20 млн устройств в год

Николай Савушкин, «Яндекс»: Рекомендательные системы моделируют поведение людей

Основатель Group-IB выходит из бизнеса и продает активы

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153