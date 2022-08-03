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TrueConf и DDoS-Guard заявили о совместимости решений для видеосвязи и защиты от информационных атак

Российский разработчик решений для видеосвязи TrueConf и провайдер защиты ИТ-инфраструктуры DDoS-Guard объявили о технологической совместимости своих продуктов. Ряд тестов подтвердил корректную работу ВКС-системы TrueConf Server с подключенной услугой «‎Защита сети», которая предоставляется на стороне DDoS-Guard.

В связи со сложившейся внешнеполитической обстановкой в 2022 г. участились случаи DDoS-атак на российские ИТ-сервисы, сайты государственных организаций и частных компаний, телеканалы и СМИ. При этом значительная часть зарубежных систем по обеспечению цифровой безопасности приостановила деятельность на территории России или более не может предоставлять услуги в связи с перебоями работы платежных систем.

Эти факторы привели к тому, что компании, использующие решения для защиты данных, переходят на отечественные аналоги зарубежных CDN-поставщиков — в том числе, в качестве замены сервиса Cloudflare, который ввел ряд ограничений по предоставлению услуг на территории России. TrueConf и DDoS-Guard объединили усилия для защиты российских заказчиков при помощи технологии для очистки легитимного трафика от DDoS-атак на основе туннелирования при подключении к сети фильтрации в ВКС-систему TrueConf Server.

TrueConf Server — программное решение «всё в одном», которое включает платформу ВКС с высоким уровнем безопасности коммуникаций, корпоративный мессенджер и инструменты для удаленной работы. Все программное обеспечение устанавливается на оборудовании заказчика, благодаря чему третьи лица не могут получить доступ к данным. TrueConf Server позволяет объединить в конференции до 1 тыс. пользователей с помощью решений, доступных для переговорных залов, рабочих мест и мобильных устройств сотрудников.

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Центры обработки данных

DDoS-Guard — оператор связи, предоставляющий решения по ускоренной доставке контента и защите ИТ-инфраструктуры от DDoS-атак. Защищенные туннели поднимаются до сервера заказчика сразу с нескольких узлов провайдера по принципу anycast, из-за чего достигается максимум резервирования и минимальные задержки в соединении.

Совместное применение решений TrueConf и DDoS-Guard позволит российским компаниями повысить уровень безопасности ВКС-сетей, а также обеспечит дополнительную защиту от DDoS-атак. Это поможет поддерживать стабильность работы организаций и предприятий, для которых бесперебойность процессов является критически важной.

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