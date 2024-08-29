SpaceWeb усиливает защиту сайтов до уровня L7

Хостинг-провайдер SpaceWeb объявляет об улучшении собственной системы защиты сайтов и веб-проектов от DDoS-атак, внедрив решение с максимальным уровнем защиты L7. Об этом CNews сообщили представители SpaceWeb.

Хостинг-провайдер SpaceWeb подключил для клиентов виртуального хостинга услугу с максимальным уровнем защиты L7 на базе решений DDoS-Guard. Кибератаки уровня L7, в отличие от DDoS L3 и L4, направлены на прикладной уровень и затрагивают конкретные веб-приложения и сервисы.

Новая степень защиты обеспечит глубинную защиту и позволит эффективно противодействовать киберугрозам. Из года в год их количество увеличивается, атаки становятся масштабнее и хитрее. Система защиты от SpaceWeb использует современный стек для фильтрации и анализа трафика, что позволит выявлять и блокировать как известные, так и новые виды атак близко к источнику.

«С момента запуска наши пользователи уже подключили защиту уровня L7 для многих проектов в сфере retail, e-commerce и корпоративных сервисов. Новый продукт поможет веб-разработчикам настроить эффективную защиту сайтов и минимизировать риск сбоев и потерь данных», — отметил Алексей Шашкин, коммерческий директор SpaceWeb.

При подключении защиты L7 веб-разработчики автоматически получат ускорение работы сайта благодаря CDN (Content Delivery Network). Технология разгружает основной сервер, принимая на себя часть трафика. Это позволит сайту работать стабильнее, даже при высокой нагрузке.