«Росэл» поставил крупную партию промышленных аккумуляторов для телекома

Холдинг «Росэл» передал заказчикам более 2000 промышленных аккумуляторов Oxide для источников бесперебойного питания телекоммуникационного оборудования. Изделия стабильно функционируют при широком диапазоне температур и устойчивы к перепадам напряжения. Они помогут заменить импортные аналоги. Об этом CNews сообщили представители «Росэл».

Основу источников бесперебойного питания составляют промышленные кислотно-свинцовые аккумуляторы, выполненные по AGM-технологии. Такие батареи применяются в составе источников резервного питания, например, на автоматизированных телефонных станциях, оборудовании автоматического оповещения по телефонной связи, серверах. Они обеспечивают бесперебойную работу телекоммуникационного оборудования.

Производством батарей в составе «Росэла» занимается Новосибирский завод радиодеталей «Оксид».

«Выпускаемые предприятием промышленные аккумуляторы Oxide по своим характеристикам не уступают зарубежным аналогам, которые ранее применялись в работе телекоммуникационного оборудования. В настоящий момент у нас заключены долгосрочные контракты на поставку с ключевыми операторами связи, которые успешно исполняются», — сказал генеральный директор НЗР «Оксид» Лев Носенко.