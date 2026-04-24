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Лампа накаливания Incandescent lamp
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 142, упоминаний - 165
Лампа накаливания и организации, системы, технологии, персоны:
|Гордеева Анна 36 25
|Лаптева Марина 114 11
|Принцевская Людмила 34 5
|Газаров Артур 77 4
|Попов Алексей 339 3
|Landau Steve - Ландау Стив 2 2
|Одноблюдов Максим 6 2
|Подгорный Игорь 4 2
|Михайлова Наталья 4 2
|Zhou Otto - Жу Отто 2 2
|Наумов Максим 100 2
|Сергеев Иван 74 2
|Головин Даниил 34 2
|Набоков Сергей 27 2
|Музалев Дмитрий 13 2
|Измайлов Максим 8 2
|Ализар Анатолий 6 2
|Милехин Сергей 4 2
|Игнатьев Иван 2 1
|Данильчева Светлана 1 1
|Turnbull Malcolm - Тёрнбулл Малькольм 2 1
|Потошин Константин 4 1
|Ковш Алексей 6 1
|Белый Владимир 1 1
|Дудов Алексей 1 1
|Croteau John - Крото Джон 1 1
|Хазиев Раузил 3 1
|Rattner Justin - Раттнер Джастин 16 1
|Morabito Ito - Морабито Ито 9 1
|Кулибин Иван 1 1
|Tanaka Hisashige - Танака Хисашиге 1 1
|Кабанов Владимир 178 1
|Чубайс Анатолий 222 1
|Лебедев Артемий 110 1
|Притула Павел 33 1
|Поляков Александр 54 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Рахманов Максим 47 1
|Алфёров Жорес 57 1
|Криницкий Игорь 26 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 5
|Optics 143 2
|Fortune 211 1
|VK - Mail.ru Hi-tech 58 1
|Мобильные системы 118 1
|Phys.org 972 1
|The Economist 49 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.