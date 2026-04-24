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Лампа накаливания Incandescent lamp

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


24.04.2026 Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность 1
24.02.2026 Исследование Hi-Tech Mail: половина россиян считает компьютер самым удивительным изобретением XX века 1
07.06.2024 В России запущено производство сверхминиатюрных светодиодных ламп 1
07.06.2024 «Росэлектроника» запустила производство сверхминиатюрных светодиодных ламп 1
19.08.2022 Лучшие умные лампы для дома: выбор ZOOM 2
04.12.2020 Концерн «Автоматика» приступил к серийному производству уличных светодиодных светильников 1
03.04.2020 Как правильно организовать освещение на рабочем месте 2
29.06.2017 Искусственное Солнце: Seoul Semiconductor представляет светодиоды нового поколения 1
26.04.2017 Сверхмощные светильники «Росэлектроники» испытают на объектах нефтедобычи 1
12.04.2017 Обзор гексакоптера Yuneec Typhoon H с модулем Intel RealSense 1
20.12.2016 «Росэлектроника» выводит на рынок светодиодные модули для судовых светильников 1
02.06.2015 Основы фотосъёмки на мобильный телефон: советы от ZOOM 1
09.02.2015 В НИТУ МИСиС работают над новым поколением материалов, позволяющих создать почти бесконечный источник света и сверхъёмкое устройство хранения данных 1
24.06.2013 Холдинг «Светлана-Оптоэлектроника» открыл производственную линию светодиодных ламп мощностью 11 Вт 1
10.04.2013 «Крок» оборудовал залы Korston Hotel Moscow интеллектуальными мультимедиасистемами 1
06.03.2013 Обзор регистратора Prology iReg-5000HD: служить и защищать 1
13.09.2012 Экологи заявляют: светодиоды не идеальны 1
12.05.2012 Квантовые точки – светильник будущего 2
16.02.2012 Заявка на революцию: новый светодиод в 10 раз ярче 1
02.11.2011 Панели со светящимися чернилами избавят мир от лампочек 1
01.11.2011 Тест самого маленького 3D-проектора в мире: Vivitek Qumi Q2 1
05.09.2011 Jehe показала новый миникомпьютер Giada i50 1
02.09.2011 Росcийская нанолампа будет светить 6 лет подряд. За 995 рублей 1
11.08.2011 Разработчик первого IBM PC констатировал конец эпохи ПК 1
21.06.2011 Как сделать недвижимость энергоэффективной: рецепт LG Electronics 1
23.05.2011 NXP GreenChip позволит управлять интеллектуальными системами освещения через интернет 1
27.04.2011 Энергоэффективное освещение: эффекта нет? 1
19.11.2010 NXP Semiconductors N.V. выпустила микросхемы нового поколения для КЛЛ 1
08.11.2010 Toshiba Satellite A665: тест 3D-ноутбука 1
01.11.2010 LG Electronics делает фокус на B2B решения 1
27.10.2010 Типовая многоэтажка в Улан-Удэ стала «умным» домом 1
15.09.2010 Электрочайник на лампе накаливания 1
06.09.2010 Европа постепенно отказывается от ламп накаливания 1
30.08.2010 В 2012 г. Москва перестанет инвестировать в энергосбережение 1
17.08.2010 Энергосберегающие лампы отмечают 25-летие 1
08.07.2010 «Оптоган» подвел итоги первого года работы в России 1
02.06.2010 Обзор за неделю: умные дома берут курс на энергоэффективность 1
27.05.2010 Первый в России завод по производству компактных люминесцентных ламп построят в Новосибирске 1
26.05.2010 Нижневартовск станет четвертым «умным» городом России 1
26.05.2010 Philips планирует заменить 60-ти ваттные лампы накаливания 1

Публикаций - 142, упоминаний - 165

Лампа накаливания и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 43
Canon 1439 16
Philips 2099 12
Sony 6739 12
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 11
Nikon 646 9
Samsung Electronics 11065 8
Eastman Kodak - Кодак 509 7
Olympus 475 6
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 6
Casio 338 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
LG Electronics 3735 5
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 5
Apple Inc 13156 4
Intel Corporation 12811 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 4
Leica Camera 282 4
Ракурс НПФ 176 4
Schneider Kreuznach - Jos. Schneider Optische Werke GmbH 43 3
Toshiba Corporation 2980 3
Konica Minolta 423 3
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 3
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 3
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 3
Nvidia Corp 4002 3
AMS-Osram - Osram - Osram Opto Semiconductors GmbH - ams OSRAM AG - Austria Microsystems AG - Austria Mikro Systeme - Osram Sylvania 44 3
Оптоган - Optogan - ЛЕД-Энергосервис 23 2
Electrolux AB - Telefunken 7 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
HP Inc. 5883 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 2
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 2
Fly 214 2
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 335 2
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 273 2
Google LLC 12690 2
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 149 2
K2 - К2РУ - SourceCode 148 2
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 11
Совкомбанк Совесть 279 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Carl Zeiss AG 307 3
Геометрия НПО 165 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 2
Liebherr Group - Либхерр Русланд 51 2
Ardo - Ардо 36 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 99 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 43 1
IKEA - ИКЕА 171 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 1
Мосводоканал МГУП 69 1
Верный - торговая сеть 326 1
Мослифт АО 6 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 67 1
Студия Артемия Лебедева 101 1
Корстон - Korston Hotels - Korston Group - Орлёнок Гостиничный комплекс 30 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 1
Miele - Миле 139 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 39 1
Эра HD - Эра ХД 54 1
Daikin Industries 64 1
Газпромнефть Восток 3 1
TEPCO - Tokyo Electric Power Company - Токийская электрохимическая промышленная компания 13 1
Бурятэнергосбыт - Энергосбыт Бурятии ТП 2 1
Whirlpool - Indesit - Merloni Elettrodomestici S.p.A 9 1
Antonio Merloni SpA 3 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Санкт-Петербург - Зимний дворец - главный императорский дворец России 11 2
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
Федеральный фонд развития электронной техники РФ 6 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
Мосгордума - Московская городская Дума 148 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы - Комплекс городского хозяйства города Москвы 35 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 55
Greenpeace - Гринпис 130 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 65
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 63
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 61
Фотокамеры - Баланс белого - White Balance 451 61
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 57
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 56
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 56
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 55
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 50
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 542 50
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 50
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 39
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 39
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 748 39
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 36
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 35
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 34
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 796 30
Флуоресценция - Флюоресценция - Флюорофор - Люминофор - Люминесцировать - вещество, способное преобразовывать поглощаемую им энергию в световое излучение - Люминесцентная лампа 138 28
Фотокамеры - Макросъёмка - Макрорежим - Макрообъектив 326 28
Освещение искусственное - Искусственные источники света - Студийное освещение - Световое оборудование - Светотехника - Светотехническое оборудование - Электроосветительное оборудование 413 28
Joystick - Джойстик 1149 27
LED-освещение - LED-лампы - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1195 27
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 25
Фотокамеры - Цифровой зум - ультразум - масштабирование изображения - апскейлинг, upscaling - даунскейлинг, downscaling 474 24
Контрастность 3042 23
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 22
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1115 21
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 21
Фотокамеры - Фотоэкспонометр - экспонометр - экспозамер - замер экспозиции 106 20
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1056 20
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 19
ANSI Lumen - Люмен - единица измерения светового потока в Международной системе единиц, является световой величиной. 657 18
RAW - Формат цифровых файлов изображения 606 18
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 18
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1114 18
OIS - Optical Image Stabilization - Optical Image Stabilizer - Оптическая стабилизация изображения - Оптический стабилизатор изображения 387 17
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1627 17
Фотокамеры - Цифровой шум - Digital noise - Цветной шум 88 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 15
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 14
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 12
Microsoft Windows 2000 8678 8
Casio Exilim 108 8
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 7
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 7
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 6
Eastman Kodak EasyShare Software 73 6
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 288 5
Canon DIGIC - серия процессоров 199 5
Nikon NIKKOR - серия фотообъективов 114 5
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 5
Olympus xD-Picture Card 122 5
Panasonic Mega O.I.S - Panasonic Mega Optical Image Stabilization - оптический стабилизатор 44 4
Apple Lighting 87 4
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 4
Samsung SVR-диктофон 464 4
Konica Minolta DiMAGE - фотоаппарат 63 4
Canon Digital IXUS 86 4
Nikon D-Lighting 38 4
Apple iPhone 6 4861 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 3
Apple iPod 1553 3
Adobe Photoshop 804 3
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 3
Fujifilm FinePix 107 3
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 3
CIPA - Pictbridge - индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB 255 3
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Pentax D 19 3
Leica DC Vario-Elmarit - Leica DC Vario-Elmar - Leica DC Vario-Summicron - Leica Summarit 56 3
BOSCH DKE - Bosch DHL - кухонные вытяжки 3 2
Apple iPod click wheel 34 2
Samsung Digimax 38 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
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U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Philips Smart TV - Philips PFL - Philips PFS 84 2
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Лаптева Марина 114 11
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Наумов Максим 100 2
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Ксенин Алекс 311 1
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Солнце - звезда Солнечной системы 5490 51
Россия - РФ - Российская федерация 166168 37
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 15
Европа 24964 12
Япония 13807 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
Земля - планета Солнечной системы 10865 7
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
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Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 2
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Европа - Апеннинский полуостров - Апеннины 20 1
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Физика - Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 172 7
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 6
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Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 5
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 5
Галлий - Gallium - химический элемент 363 5
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 4
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 4
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 4
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 419 4
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Optics 143 2
Fortune 211 1
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Мобильные системы 118 1
Phys.org 972 1
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Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 31 4
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МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 1
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