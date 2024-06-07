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«Росэлектроника» запустила производство сверхминиатюрных светодиодных ламп

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» запустил серийное производство сверхминиатюрных светодиодных ламп. Они предназначены для индикации и подсветки аппаратуры на кораблях, в автомобилях, на борту самолетов и вертолетов. Благодаря свойствам использованных в них материалов лампы устойчивы к механическим воздействиям, высокой влажности, соляному туману и экстремальным температурам.

Сверхминиатюрные светодиодные лампы разработаны специалистами томского НИИ полупроводниковых приборов (НИИПП, входит в «Росэлектронику») и предназначены для замены в бортовой аппаратуре сверхминиатюрных ламп накаливания. Новые изделия долговечны – срок их службы превышает 50 тыс. часов. Размер ламп составляет 7-9 мм, диаметр не превышает 3,2 мм, а масса – 0,2 грамма.

В новых сверхминиатюрных светодиодных лампах применяется специально разработанный в НИИПП светорассеивающий материал корпуса, который обеспечивает защиту ламп в жестких условиях эксплуатации. Такие технические характеристики в перспективе позволят изделиям получить категорию качества «ВП» (военная приемка).

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Импортонезависимость

«К нам обратились заказчики из авиационной отрасли с просьбой создать замену сверхминиатюрным лампам накаливания, разработанным и изготовленным еще во времена СССР. Складские запасы таких изделий подходят к концу, а на рынке представлены только импортные аналоги, не соответствующие всем необходимым техническим требованиям. Первые партии наших новых ламп уже поставлены заказчику, и мы получили положительную обратную связь. Производственные мощности НИИПП позволяют полностью обеспечить изделиями потребности отечественного рынка. На сегодняшний день первая партия наших ламп уже поставлена изготовителям аппаратуры для самолетной и вертолетной техники», – сказал генеральный директор НИИПП Евгений Монастырев.

Лампы светодиодные сверхминиатюрные (ЛСМ) выпускаются в трех конструктивных исполнениях для разных способов подключения и с различными выводами: байонетные, аксиальные и радиальные.

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