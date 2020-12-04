Концерн «Автоматика» приступил к серийному производству уличных светодиодных светильников

Калужский электромеханический завод («КЭМЗ»), входящий в концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех, в четвертом квартале 2020 года освоил серийный выпуск новейших уличных светодиодных светильников. Данные устройства обладают повышенной мощностью, высокой энергоэффективностью, экономичностью и долговечностью. Светильники прошли все необходимые испытания. Предприятие приступило к их отгрузке заказчикам.

Модельный ряд уличных светодиодных светильников, произведенных на заводе «КЭМЗ», включает в себя как изделия для подсветки прилегающих территорий и второстепенной дорожной сети (светильники мощностью 40-120 Вт), так и мощные фонари для освещения дорог высоких категорий и автомагистралей (мощность до 200 Вт). Светильники разработаны с учетом всех современных требований, обладают энергоэффективностью (до 150 лм/Вт в рабочем режиме) и удобными для эксплуатации массогабаритными параметрами, а также имеют возможность интеграции с различными системами интеллектуального управления. Устройства потребляют в семь раз меньше электроэнергии, чем традиционные лампы накаливания, имеют срок службы 50 тысяч часов и гарантию эксплуатации - до пяти лет.

«По мнению экспертов, ежегодно на освещение в России тратится более ста миллиардов киловатт-часов (12% всего потребления электроэнергии), из этого объема уличное освещение расходует приблизительно 4,5 миллиарда киловатт-часов. Использование энергоэффективных светодиодных технологий вместо старых ртутных ламп позволит сократить расход электроэнергии наполовину. Новейшие уличные светильники Концерна «Автоматика» способны конкурировать с аналогами, как по техническим характеристикам, так и по стоимости. Мы ожидаем высоких спрос на данную продукцию», - сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.