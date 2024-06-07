В России запущено производство сверхминиатюрных светодиодных ламп

Эти инновационные лампы рассчитаны на работу в различных жестких условиях, включая высокую влажность, туман и экстремальные температуры, что делает их идеальными для использования в таких сложных условиях, как промышленные объекты, открытые пространства или районы, подверженные стихийным бедствиям. Светодиодные лампы предназначены для освещения оборудования на судах, транспортных средствах, самолетах и вертолетах. Они играют важнейшую роль в обеспечении безопасности и функциональности этих транспортных средств, предоставляя операторам и обслуживающему персоналу четкие визуальные подсказки.

Запуск производственной линии

Холдинг «Росэлектроника» (входит в блок стратегически значимых активов двойного назначения госкорпорации «Ростех») запустил серийное производство сверхминиатюрных светодиодных ламп. Об этом в начале июня 2024 г. сообщили на сайте госкорпорации.

Светодиодные лампы предназначены для индикации и подсветки аппаратуры на кораблях, в автомобилях, на борту самолетов и вертолетов. Благодаря инновационным материалам лампы устойчивы к механическим воздействиям, высокой влажности, соляному туману и экстремальным температурам.

Сверхминиатюрные светодиодные лампы разработаны специалистами томского Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов (НИИПП), который входит в «Росэлектронику». Светодиодные лампы предназначены для замены в бортовой аппаратуре сверхминиатюрных ламп накаливания. Новые изделия долговечнее более чем в десять раз – срок их службы превышает 50 тыс. часов. Размер ламп составляет 7-9 мм, диаметр не превышает 3,2 мм, а масса – 0,2 г.

В новых сверхминиатюрных светодиодных лампах используется специально разработанный в НИИПП светорассеивающий материал в корпусе лампы, который обеспечивает защиту ламп в жестких условиях эксплуатации. Такие технические характеристики в перспективе позволят изделиям получить категорию качества военная приемка (ВП). ВП – это налаженная система поддержания необходимого качества изделий, выпускаемых для военной сферы и частично для гражданской, если речь идет о продукции двойного назначения. Их основным потребителем и Генеральным Заказчиком является Министерство обороны России.

«К нам обратились заказчики из авиационной отрасли с просьбой создать замену сверхминиатюрным лампам накаливания, разработанным и изготовленным еще во времена СССР. Складские запасы таких изделий подходят к концу, а на рынке представлены только импортные аналоги, не соответствующие всем необходимым техническим требованиям. Первые партии наших новых ламп уже поставлены заказчику, и мы получили положительную обратную связь. Производственные мощности НИИПП позволяют полностью обеспечить изделиями потребности отечественного рынка. На сегодняшний день первая партия наших ламп уже поставлена изготовителям аппаратуры для самолетной и вертолетной техники», - сказал генеральный директор НИИПП Евгений Монастырев.

Лампы светодиодные сверхминиатюрные (ЛСМ) выпускаются в трех конструктивных исполнениях для разных способов подключения и с различными выводами: байонетные, аксиальные и радиальные.

Освещение от светодиодных ламп

Светодиодное освещение – это на 2024 г. самый энергоэффективный, чистый, а также самый экологичный способ освещения. Светодиодное освещение обладает множеством удивительных преимуществ.

Длительный срок службы является преимуществом светодиодных ламп номер один. Срок службы светодиодных ламп и диодов составляет до 100 часов. Это 11 лет непрерывной работы или 22 года работы в 50% режиме. Если оставлять светодиодный светильник включенным на восемь часов в день, то потребуется около 20 лет, прежде чем пользователям придется заменить светодиодную лампу. Светодиоды отличаются от стандартного освещения, ведь они не перегорают и не перестают работать, как обычные лампочки. Более того, в течение длительного времени световые диоды излучают меньший уровень мощности и становятся менее яркими.

Самый эффективный на сегодняшний день способ освещения и подсветки, энергоэффективность которого составляет 80-90% по сравнению с традиционным освещением и обычными лампами накаливания. Это означает, что около 80% электрической энергии преобразуется в свет, а 20% теряется и преобразуется в другие формы энергии, такие как тепло. При использовании традиционных ламп накаливания, которые работают только с 20% энергоэффективностью, 80% электроэнергии теряется в виде тепла.

Светодиоды чрезвычайно долговечны и состоят из прочных компонентов, которые выдерживают даже самые суровые условия эксплуатации. Поскольку светодиодные светильники устойчивы к ударам, вибрациям и экстремальным воздействиям, они являются отличными системами наружного освещения для суровых условий и воздействия погоды, ветра, дождя или даже внешнего вандализма, общественного транспорта, строительных или производственных площадок.

Светодиодное освещение производит мало инфракрасного излучения и почти не выделяет ультрафиолета. Благодаря этому светодиодное освещение подходит не только для товаров и материалов, чувствительных к теплу, благодаря незначительному тепловому излучению, но и для освещения чувствительных к ультрафиолету предметов и материалов, например, в музеях, картинных галереях, археологических памятниках и т. д.

Светодиоды можно комбинировать в любой форме для получения высокоэффективного освещения. Отдельные светодиоды можно регулировать по яркости, что позволяет динамично управлять светом, цветом и распределением. Хорошо продуманные системы светодиодного освещения позволяют добиться фантастических световых эффектов не только для глаз, но и для настроения.