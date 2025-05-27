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УЗТМ Унечский завод тугоплавких металлов


УПОМИНАНИЯ


27.05.2025 Samsung отказалась от российских золота, вольфрама и тантала, нужных в производстве дисплеев. Неизбежен рост цен на iPhone и устройства Samsung 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

УЗТМ и организации, системы, технологии, персоны:

НИИ-Тантал 13 1
Samsung Electronics 10386 1
Apple Inc 12285 1
LG Electronics 3640 1
Samsung Display Corporation - SDC - Samsung Visual Display Business 51 1
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 26 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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