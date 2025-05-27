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УЗТМ Унечский завод тугоплавких металлов
УПОМИНАНИЯ
|27.05.2025
|Samsung отказалась от российских золота, вольфрама и тантала, нужных в производстве дисплеев. Неизбежен рост цен на iPhone и устройства Samsung 1
УЗТМ и организации, системы, технологии, персоны:
|НИИ-Тантал 13 1
|Samsung Electronics 10386 1
|Apple Inc 12285 1
|LG Electronics 3640 1
|Samsung Display Corporation - SDC - Samsung Visual Display Business 51 1
|Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 26 1
|УГМК Уралэлектромедь 9 1
|Росатом - СМЗ - Соликамский магниевый завод 11 1
|Изумрудов Олег 39 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149539 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17503 1
|Южная Корея - Республика 6736 1
|Азия - Азиатский регион 5620 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44292 1
|Украина 7674 1
|MacRumors 138 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1987 1
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