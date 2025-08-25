Разделы

Самохвал сеть супермаркетов


УПОМИНАНИЯ


25.08.2025 Без SMS и регистрации: как злоумышленники используют мобильный трафик для моментальных подписок 1
27.09.2007 «Астор» автоматизирует новые супермаркеты «Самохвал» 1
31.07.2007 «Астор» автоматизировал новый супермаркет «Самохвал» 1
23.05.2007 Новый супермаркет «Самохвал» заработал в системе «Астор» 1
11.05.2007 «Самохвал» растет на базе «Астор:Торговая сеть» 2
16.04.2007 «Самохвал» растет на базе «Астор:Торговая сеть» 1
02.11.2006 Крупнейшие торговые сети выбирают решения HELiOS IT-OPERATOR 1
07.02.2006 "Самохвал" внедрил TaskСenter 2

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Самохвал и организации, системы, технологии, персоны:

Астор ВЦ 110 5
8678 1
Helios IT-Operator - Helios Information Technologies - Helios IT-Solutions - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии - Гелиос Компьютер - Гелиос Дата 120 1
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 173 1
X5 Group - Перекрёсток 589 1
Старик Хоттабыч - СХ Ритейл 28 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32784 6
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 791 4
Управляемость - Manageability 1846 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2509 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 806 1
Управление договорами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 424 1
Desktop computer - Системный блок - системник 450 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6720 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2546 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11633 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70206 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13052 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31177 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11008 1
Workflow - Поток работ 339 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1499 1
Астор Торговая сеть 44 5
NCR RealPOS 49 3
PRADO Банкир и Консультант - TaskСenter 1 1
Helios IT-Operator - HELiOS Fortice 15 1
Helios IT-Operator - HELiOS Profice - терминальные решения 11 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 241 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44831 3
Москва - Новомосковск - Щербинка 35 2
Россия - ЦФО - Московская область - Егорьевск 39 2
Россия - ЦФО - Московская область - Бронницы 26 2
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 283 2
Россия - РФ - Российская федерация 152314 1
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 82 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 217 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6199 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25270 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19739 2
Металлы - Платина - Platinum 474 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50093 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 626 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379745, в очереди разбора - 738397.
Создано именных указателей - 181555.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

