Самохвал сеть супермаркетов
УПОМИНАНИЯ
|25.08.2025
|Без SMS и регистрации: как злоумышленники используют мобильный трафик для моментальных подписок 1
|27.09.2007
|«Астор» автоматизирует новые супермаркеты «Самохвал» 1
|31.07.2007
|«Астор» автоматизировал новый супермаркет «Самохвал» 1
|23.05.2007
|Новый супермаркет «Самохвал» заработал в системе «Астор» 1
|11.05.2007
|«Самохвал» растет на базе «Астор:Торговая сеть» 2
|16.04.2007
|«Самохвал» растет на базе «Астор:Торговая сеть» 1
|02.11.2006
|Крупнейшие торговые сети выбирают решения HELiOS IT-OPERATOR 1
|07.02.2006
|"Самохвал" внедрил TaskСenter 2
