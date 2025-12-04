В Подмосковье появилась первая полноформатная ИИ-больница

В Егорьевске Московской области объявили о запуске комплексного применения технологий искусственного интеллекта для диагностики и наблюдения пациентов в местной больнице. По словам главного врача Егорьевской больницы Дмитрия Каприна, медучреждение внедрило ИИ-анализ КТ грудной клетки и маммографии, подключило видеоаналитику в реанимации и провело апробацию ИИ-ассистента при колоноскопии. Тысячи пациентов смогут получить ИИ-усиленную медицинскую помощь. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Третье Мнение».

По словам главврача, медизделия с искусственным интеллектом и медицинские программные продукты теперь поддерживают врачей на всем маршруте пациента от первичной диагностики до наблюдения и ухода. «Комплекс из ИИ-сервисов различных разработчиков ускоряет интерпретацию диагностических данных, а умный мониторинг наблюдает за их состоянием в реанимации», — сказал Дмитрий Каприн.

Применение ИИ одновременно при работе с несколькими форматами данных: изображениях, текстовых записях и видеопотоке превращает Егорьевскую больницу в первую полноформатную ИИ-больницу региона.

ИИ-сервис «Третье Мнение» автоматически и с высокой точностью определяет признаки рака молочной железы на маммографических исследованиях, с высокой степенью совпадения с мнением врачей. Система графически отмечает зоны с признаками онкологии, кальцинатами, уплотнениями и другими, требующими внимания отклонениями, готовит и передаёт предварительный протокол врачу.

Отдельный ИИ-алгоритм помогает фиксировать ранние признаки сосудистых рисков на КТ грудной клетки, например, кальциноз, расширение аорты и другие факторы, которые могут предшествовать тяжёлым сердечно-сосудистым заболеваниям. Такие подсказки ускоряют оценку исследования и помогают своевременно направлять пациентов из группы риска на дополнительное обследование. В 2026 г. с помощью ИИ запланировано сопоставление результатов этих видов исследований с обезличенной информацией о проведенной диспансеризации в электронной карте пациента.

Кроме того, модуль «ИИ-Мониторинг» в реальном времени выявляет и оповещает медперсонал о происшествиях в реанимации, фиксируя до 60 видов нежелательных событий, в т.ч. риски падений, пролежней, длительное отсутствия пациента в палате и другие. Система внедряется в Московской области впервые, всего она применяется в 13 регионах России, включая г. Москву, Республику Татарстан, Ямало-Ненецкий Автономный округ, Иркутскую и Новосибирскую области, Красноярский край.

В октябре 2025 г. Егорьевская больница приняла участие в пилотном проекте по применению ИИ-ассистента при колоноскопии «ArtInCol». В рамках проекта установленное решение автоматически выделяет участки слизистой, диагностика которых может требовать внимания специалиста. Это сокращает время первичного просмотра и снижает вероятность пропуска ранних предраковых изменений.

В учреждении подчеркивают, что искусственный интеллект не заменяет врача, а сокращает рутинную нагрузку, повышает точность первичного анализа и ускоряет принятие клинических решений. Все данные обрабатываются в защищённом контуре с соблюдением требований российского законодательства и медицинской тайны.