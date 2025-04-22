В Подмосковье заказать шумовые испытания вблизи аэродромов стало проще

На региональном портале оптимизирована услуга по заказу лабораторных измерений уровней шума на земельных участках в границах полос воздушных подходов аэродромов Чкаловский, Кубинка, Клин, Ступино, Раменское и Луховицы. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В рамках оптимизации услуги был улучшен сервис предпроверки попадания объектов в зоны аэродромов – актуализирован их перечень. Это существенно облегчает застройщикам процесс получения нужных документов. Всего на региональном портале для жителей и бизнеса Подмосковья доступно более 130 госуслуг по вопросам земли и стройки», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Для ряда объектов, включая многоквартирные жилые дома, развлекательные центры, кафе, рестораны и интернаты, действуют строгие нормы по допустимому уровню шума. Если эти объекты планируется возводить вблизи аэродромов, сначала нужно измерить уровни шума. Заказать проведение таких исследований можно на портале госуслуг Московской области.

Услуга «Выдача протокола лабораторных испытаний (измерений) уровней шума» доступна в разделе «Бизнесу» – «Земля и стройка» – «Проектирование и согласование». Воспользоваться ею могут индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица.

Услуга предоставляется на платной основе. Стоимость оформления протокола можно уточнить в карточке услуги в разделе «Вопросы и ответы».