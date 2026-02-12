90% пользователей BelkaCar высоко оценили новинки автопарка

Пользователи каршеринга BelkaCar оценили новинки автопарка – по результатам внутреннего опроса более 90% положительно высказались о новинках, среди которых компактные кроссоверы Solaris HC (ex-Creta) и вместительные пятиместные Solaris KRX (ex-Rio X-Line). Пользователи отметили удобство управления (36,3%), комфортную езду во время снегопадов и в сложных погодных условиях (24,8%), просторность салонов, маневренность, Об этом CNews сообщили представители BelkaCar.

безопасность, устойчивость на дорогах (17,9%). Кроме того, водители высоко оценили простой и понятный интерфейс мультимедиасистемы и плавность хода автомобилей (8,4%). Нашлись и те, кому больше нравятся автомобили Baic X55 и U5. Пользователи считают, что автомобили обладают гораздо большим набором разнообразных полезных функций и опций и не уступают новинкам автопарка, а в чем-то и превосходят их.