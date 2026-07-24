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Russ ГК Wildberries & Russ Вайлдберриз Банк ВБ Банк WB Банк Стандарт-Кредит Банк

Вайлдберриз Банк (WB Банк) специализируется на предоставлении услуг физическим и юридическим лицам с фокусом на сегменте e-com.

СОБЫТИЯ

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24.07.2026 Пострадавшие продавцы Wildberries получили отсрочку по кредитам от «WB Банка» и займам от МКК «WB Финанс» 1
24.07.2026 Европа ввела санкции против банков Ozon, Wildberries, разработчиков БПЛА и ПВО и крымского доменного регистратора 1
13.07.2026 Axenix: банкам маркетплейсов достаточно изменить один фактор, чтобы занять лидирующие позиции на рынке розничных банковских услуг 1
01.07.2026 Владельцы МТС заложили долю в Ozon по кредиту на 320 млрд руб. 1
04.06.2026 «WB Банк» запустил сервис цифрового кредитования для индивидуальных предпринимателей 1
03.06.2026 RWB завершила три выпуска ЦФА досрочно благодаря высокому интересу инвесторов на платформе «А-Токен» 1
21.05.2026 Wildberries запустит сервис для покупки ЦФА в своем приложении 1
21.05.2026 Группа RWB разместила цифровые финансовые активы 1
20.05.2026 «Т-Банк» организовал выпуск цифровых активов группы RWB 1
08.05.2026 Группа RWB успешно разместила выпуск цифровых финансовых активов 1
15.04.2026 RWB запустила онлайн-сервис автокредитования на Wildberries 1
08.04.2026 RWB предложит бизнесу сервис покупки транспорта и оборудования в лизинг 1
08.04.2026 RWB запустила агентский факторинг для продавцов Wildberries 1
23.03.2026 Власти уличили Wildberries и Ozon в неравных условиях для продавцов и навязывании скидок 1
20.03.2026 «WB Кошелек» стал доступен для оплаты покупок в офлайн-магазинах 1
12.02.2026 Wildberries тестирует дешевую китайскую технику для обновления парка ПК 1
06.02.2026 Сотрудников Wildberries пересаживают с Mac mini на российские ПК 2
15.01.2026 Wildberries расширила преимущества для подписчиков «WB Клуба» и запустила премиум-подписку 1
09.12.2025 На Wildberries появилась функция для совместного сбора денег на подарок 1
09.10.2025 Онлайн-магазины смогут принимать оплату через «WB Кошелек» на своих сайтах и в приложениях 2
09.10.2025 Власти хотят запретить скидки в Ozon и Wildberries при оплате выпущенными ими картами 2
09.10.2025 Wildberries & Russ запустит «WB Копилку» для инвестиций в компании интернет-торговли 1
12.08.2025 Георгий Горшков назначен председателем правления «Вайлдберриз Банка» 2
01.08.2025 Ozon превращается в модный банк. Он начинает раздавать кредитки и спасать россиян от дефицита банкоматов 3
22.07.2025 Председателем правления «Вайлдберриз Банка» станет Георгий Горшков 1
27.06.2025 Переобулись в полете. Под давлением властей Wildberries отменила новые нелепые требования к продавцам 5
26.06.2025 Wildberries обязала продавцов работать только через собственный банк. Власти категорически против 3
20.06.2025 Wildberries приступила к выпуску собственных банковских карт. Сотрудники их уже получают 6
04.04.2025 Wildberries запустила WB Pay для быстрой оплаты на сайтах и в приложениях 1
20.02.2025 Wildberries & Russ вступила в Ассоциацию участников рынка электронных денег 1
07.11.2024 Wildberries открыла собственную сеть АЗС 1
12.10.2023 Wildberries без предупреждения ввела драконовские комиссии за оплату картами Visa и Mastercard 2
02.05.2023 Банки «Яндекса», «Озона» и Wildberries ушли в убытки 1
26.04.2022 В Польше запретили деятельность «Касперского», «1С» и Wildberries 2
30.12.2021 Андрей Фомичев -

Инициативы ЦБ РФ придают дополнительное ускорение банковской отрасли

 1
29.04.2021 После провала с «Тинькофф» «Яндекс» купил другой банк 1

Публикаций - 36, упоминаний - 55

Russ ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9193 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15718 3
Сигналтек - Signaltec 20 2
Lenovo Group 2445 2
Apple Inc 13131 2
Intel Corporation 12803 2
ИКС 536 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 780 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1913 2
Элемент ГК - Elementec - ELMT 224 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 418 2
Atomyze - Атомайз 30 2
1С - Bidzaar - Бидзаар 33 2
Рустам Курмаев и партнеры 35 1
Kaspersky Lab Polska 1 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Финтех 29 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3336 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5644 1
МегаФон 10708 1
Dell EMC 5179 1
HP Inc. 5882 1
9581 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3055 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9501 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 945 1
KPMG 277 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4950 1
Эвотор - Evotor 231 1
McKinsey & Company Int 293 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 1
Tencent 190 1
ЦФТ - Золотая Корона 362 1
Tonk - Тонк ГК 63 1
Beget - Бегет 22 1
Chuwi 27 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 125 1
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 64 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 1
Диалог АНО 16 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1295 34
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1899 11
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 61 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3141 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1515 6
Яндекс Банк - Акрополь КБ 24 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8823 5
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1746 4
ВТБ - Почта Банк 514 3
НСПК - Национальная система платежных карт 945 3
Альфа-Банк 1973 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 342 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 691 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
ВТБ Пенсионный фонд НПФ 14 2
Changan Automobile Group - Chenzhi Group - Changan Auto Finance - Changan Motors Rus - Чанъань Моторс Рус 37 1
ЭнергоТрансБанк 5 1
Романов Двор БЦ 11 1
Почта России ПАО 2363 1
Газпром ПАО 1492 1
Связной ГК 1400 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Visa International 1993 1
Северсталь ПАО - Severstal 628 1
Роснефть НК - нефтяная компания 560 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 597 1
ПСБ - Промсвязьбанк 960 1
Альфа-Групп 745 1
Совкомбанк ПАО 316 1
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 370 1
СДМ-Банк 74 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 320 1
ФосАгро 175 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5642 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2336 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1188 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3067 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6534 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3682 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 580 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 446 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 687 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3435 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 257 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1408 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 226 1
Правительство Польши - органы государственной власти 32 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6224 24
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3232 18
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13602 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64977 9
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5498 9
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1835 7
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6007 7
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4595 6
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6270 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12915 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26152 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5278 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34864 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26733 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25587 3
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1656 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13241 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13892 3
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 567 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13463 2
DDR - Double data rate 3079 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 2
DDR SODIMM - Small Outline Dual In-line Memory module 188 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15418 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28223 2
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1265 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36109 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2240 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2313 2
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1095 2
Оповещение и уведомление - Notification 5912 2
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1320 2
FinTech - Банковская карта - Кредитка - кредитная карта - credit card 138 1
БПЛА FPV - first point view - вид от первого лица 67 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 474 1
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 599 1
Торговля - RetailTech - Try&Buy - Попробуй и Купи 8 1
Торговля - RetailTech - Управление и мониторнг промоакциями, скидками и бонусами 115 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22396 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3894 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - WB Кошелек 14 7
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1287 7
FreePik 1829 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 643 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 895 2
Intel Celeron - Серия процессоров 979 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1370 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 2
Apple Mac mini - неттоп 206 2
ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T - Kvadra TAU - Kvadra NAU 86 2
МТС - Блокчейн хаб - ЦФА хаб 7 1
Альфа-Банк - А-Токен Платформа ЦФА 6 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - RWB Исследования 14 1
Apple iPad 4007 1
Microsoft Windows 10 1937 1
Intel x86 - архитектура процессора 2148 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1591 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 890 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 633 1
Apple Face ID 256 1
VK - My.Games 81 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 295 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 737 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2550 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 1
Intel ME - Management Engine 18 1
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 45 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3557 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2403 1
Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 240 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 1
Эвотор пэй - Evotor Pay 19 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Горшков Георгий 28 15
Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 70 6
Ибрагимов Дилшод 3 2
Феоктистов Артем 3 2
Костин Андрей 68 2
Евтушенков Владимир 217 2
Верхошинский Владимир 19 2
Скворцов Тарас 25 1
Танцырев Виктор 1 1
Пархоменко Роман 2 1
Иващенко Владислав 1 1
Бокальчук Татьяна 1 1
Гармашов Александр 4 1
Богомолова Наталия 1 1
Титов Николай 3 1
Плаксин Максим 2 1
Абрамов Михаил 2 1
Студёнкина Анастасия 2 1
Саттаров Ильдар 6 1
Доронин Андрей 2 1
Головченко Алексей 20 1
Нуралиев Борис 298 1
Жаров Александр 183 1
Касперский Евгений 336 1
Гуцериев Михаил 114 1
Мордашов Алексей 64 1
Делицын Леонид 137 1
Давыдович Евгений 28 1
Чачава Александр 124 1
Вексельберг Виктор 155 1
Евтушенков Феликс 30 1
Набиуллина Эльвира 123 1
Николаев Вячеслав 104 1
Фридман Михаил 146 1
Дерипаска Олег 41 1
Бакальчук Владислав 47 1
Малахов Евгений 2 1
Михайлов Александр 55 1
Фомичев Андрей 74 1
Илюхин Олег 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 165838 24
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19101 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54702 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47540 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4197 2
Европа 24954 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13810 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19514 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8556 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4483 2
Турция - Турецкая республика 2618 2
Украина 7923 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1257 1
Япония 13797 1
Польша - Республика 2030 1
Сингапур - Республика 1952 1
Индия - Bharat 5867 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1415 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1085 1
Германия - Федеративная Республика 13211 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2847 1
Россия - СФО - Новосибирск 4865 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14804 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3173 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2824 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1082 1
Нидерланды 3740 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1663 1
Латвия - Латвийская Республика 835 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 372 1
Литва - Литовская Республика 673 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 483 1
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 113 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53372 27
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27233 12
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7510 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18111 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57576 7
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6687 7
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 266 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4003 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12293 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21596 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8221 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3787 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11651 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3789 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4599 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 513 2
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 619 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях - КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 564 2
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