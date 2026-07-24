Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Russ ГК Wildberries & Russ Вайлдберриз Банк ВБ Банк WB Банк Стандарт-Кредит Банк
Вайлдберриз Банк (WB Банк) специализируется на предоставлении услуг физическим и юридическим лицам с фокусом на сегменте e-com.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 36, упоминаний - 55
Russ ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
|Горшков Георгий 28 15
|Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 70 6
|Ибрагимов Дилшод 3 2
|Феоктистов Артем 3 2
|Костин Андрей 68 2
|Евтушенков Владимир 217 2
|Верхошинский Владимир 19 2
|Скворцов Тарас 25 1
|Танцырев Виктор 1 1
|Пархоменко Роман 2 1
|Иващенко Владислав 1 1
|Бокальчук Татьяна 1 1
|Гармашов Александр 4 1
|Богомолова Наталия 1 1
|Титов Николай 3 1
|Плаксин Максим 2 1
|Абрамов Михаил 2 1
|Студёнкина Анастасия 2 1
|Саттаров Ильдар 6 1
|Доронин Андрей 2 1
|Головченко Алексей 20 1
|Нуралиев Борис 298 1
|Жаров Александр 183 1
|Касперский Евгений 336 1
|Гуцериев Михаил 114 1
|Мордашов Алексей 64 1
|Делицын Леонид 137 1
|Давыдович Евгений 28 1
|Чачава Александр 124 1
|Вексельберг Виктор 155 1
|Евтушенков Феликс 30 1
|Набиуллина Эльвира 123 1
|Николаев Вячеслав 104 1
|Фридман Михаил 146 1
|Дерипаска Олег 41 1
|Бакальчук Владислав 47 1
|Малахов Евгений 2 1
|Михайлов Александр 55 1
|Фомичев Андрей 74 1
|Илюхин Олег 21 1
|INFOLine-Аналитика 77 1
|Интерфакс-100 21 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461471, в очереди разбора - 728090.
Создано именных указателей - 198645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461471, в очереди разбора - 728090.
Создано именных указателей - 198645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.