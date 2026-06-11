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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СЗФО Калининградская область Багратионовск

Россия - СЗФО - Калининградская область - Багратионовск

СОБЫТИЯ


11.06.2026 Отечественные базовые станции вышли в эфир еще в шести районах Калининградской области 2
14.10.2025 В усадьбу, где любил отдыхать Кант, пришли новые скорости мобильного интернета 1
11.07.2025 Каршеринг «Яндекс Драйв» начал работу в Калининграде 1
25.07.2024 МТС присоединила к сети 15 малых населённых пунктов в Калининградской области 1
18.04.2024 «МегаФон» улучшил покрытие в Калининградской области 1
05.03.2024 «МегаФон» запустил базовые станции в крупных жилищных комплексах Калининграда 1
11.10.2022 МТС запустила новые базовые станции в Калининградской области 1
28.12.2016 МТС запустила LTE в 9 административных центрах Калининградской области 1
16.11.2011 МТС построила 500 км магистральных сетей в Калининградской области 1
09.09.2008 Юрий Измайлов назначен советником генерального директора «Ростелекома» 1
19.12.2007 Калининградского милиционера осудили на основании видеозаписи в телефоне 1
23.10.2006 «Северо-Западный Телеком» начал предоставление универсальной услуги в Калининградской области 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15444 6
МегаФон 10528 2
Samsung Electronics 10967 1
Ростелеком 10792 1
Yandex - Яндекс 9037 1
Huawei 4475 1
Apple Inc 13032 1
LG Electronics 3719 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5793 1
ZTE Corporation 797 1
Sony 6715 1
HTC Corporation 1512 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 597 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 1
ИВС - Информационно-вычислительные системы 41 1
Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны - ИАТА: KGD, ИКАО: UMKK 17 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 234 1
BAIC Group - Beijing Automotive Industry Holding - Beijing Automotive Group 17 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5378 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4917 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 262 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9278 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26048 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63687 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17748 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60588 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29492 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15769 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9939 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1737 2
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1419 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4297 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4961 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7522 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9135 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9742 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9075 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4878 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11627 1
УУС - Универсальные услуги связи 329 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1906 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6793 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4510 1
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 262 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 844 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 467 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22650 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11421 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7828 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3579 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 609 1
Chery Tiggo 31 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6143 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 741 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 338 1
Хлевтова Анна 40 4
Лихобабин Сергей 23 2
Измайлов Юрий 19 1
Силаев Евгений 1 1
Суслов Игорь 3 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1455 10
Россия - Гурьевский район - Гурьевск 48 5
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1646 5
Россия - СЗФО - Калининградская область - Светлогорск 56 4
Россия - СЗФО - Калининградская область - Правдинск 11 4
Россия - СЗФО - Калининградская область - Полесский район - Полесск 8 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 957 3
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гвардейск 15 3
Россия - СЗФО - Калининградская область - Мамоново 11 2
Россия - СЗФО - Калининградская область - Черняховск 34 2
Россия - РФ - Российская федерация 163775 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19303 2
Россия - СЗФО - Архангельская область 801 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Чкаловск 14 1
Россия - ЦФО - Московская область - Краснознаменск 13 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район - Приморск 13 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47124 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 778 1
Польша - Республика 2024 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3423 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4435 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1374 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2813 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 829 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1754 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 924 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 770 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 708 1
Россия - СЗФО - Псковская область 690 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 766 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3317 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 149 1
Россия - УФО - Челябинская область - Озерск 60 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Балтийск 40 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Куршская коса - Куршский залив 20 1
Россия - Рощино 25 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7351 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1462 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9052 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15768 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10766 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33190 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2777 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4456 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1914 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10121 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26892 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6944 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2311 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56830 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 385 1
Ордена СССР - Орденская система СССР - Награды СССР 43 1
Аренда 2644 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3298 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1823 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1261 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3098 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1883 1
Философия - Philosophy 524 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1095 1
Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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