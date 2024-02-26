Три модели BAIC получили русификацию

Седан BAIC U5 Plus, кроссовер BAIC X35 и рамный внедорожник BAIC BJ40 получили русификацию мультимедийной системы и приборной панели. Обновленное программное обеспечение полностью адаптировано для использования в России: иконки, интерфейс, описания и уведомления представлены на русском языке. Об этом CNews сообщили представители BAIC.

Все три модели с обновленным программным обеспечением уже сегодня доступны во всех дилерских центрах бренда.

Кроме того, BAIC запустил сервисную кампанию по обновлению программного обеспечения BAIC X35, BAIC U5 Plus и BAIC BJ40, приобретенных ранее. Владельцы данных моделей могут отдельно записаться на бесплатную русификацию в ближайший дилерский центр BAIC или обновить софт в рамках планового ТО.

В ближайшее время русификация появится и на среднеразмерном кроссовере BAIC X55, который также официально представлен в России.

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BAIC — бренд одноименной группы компаний (Beijing Automotive Industry Corp. (BAIC) — рус. «Пекинская автомобильная компания»). Компания была создана в 1958 г. и сегодня входит в число крупнейших автопроизводителей Китая. Основными направлениями деятельности BAIC Group являются исследования и разработки, производство и продажа автомобилей, оборудования и автокомпонентов. Продуктовый портфель BAIC включает седаны, кроссоверы, внедорожники, пикапы, коммерческий транспорт, в том числе автомобили на альтернативных источниках энергии. В 2022 г. общий объем продаж группы компаний составил 1,453 млн автомобилей. Благодаря инновационным технологиям и стратегическим инвестициям в глобальные рынки сегодня продукты BAIC представлены в более чем 110 странах. В 2023 г. BAIC вышел на российский рынок. На данный момент линейка бренда в России включает пять моделей: седан BAIC U5 Plus, компактный кроссовер BAIC X35, среднеразмерные кроссоверы BAIC X55 и BAIC X7, а также рамный внедорожник BAIC BJ40. Производство всех моделей осуществляется на заводе «АВТОТОР» в Калининградской области.