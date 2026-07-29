«Яндекс» выпустил на улицы Москвы новое беспилотное такси

Компания «Яндекс» начала тестировать на московских улицах новое роботакси — автономную платформу на базе китайского кроссовера Kaiyi X7. После завершения испытательного периода новые машины будут введены в эксплуатацию наравне с уже используемыми Hyundai Sonata. Тестирование нового роботакси проходит в районах столицы, которые предусмотрены экспериментальным правовым режимом.

Тестирование роботакси

«Яндекс» вывел на испытания новое роботакси на базе кроссовера Kaiyi X7, пишет РБК. После завершения испытаний «Яндекс» обещал ввести машины в эксплуатацию наравне с Hyundai Sonata.

В июле 2026 г. компания «Яндекс» продолжает активную подготовку к запуску сервиса беспилотного такси в России. После завершения полного цикла испытаний китайский кроссовер Kaiyi X7 планируется ввести в коммерческую эксплуатацию наравне с уже используемой Hyundai Sonata.

Тестирование беспилотных автомобилей проходит строго в границах территорий, включенных в экспериментальный правовой режим. В Москве к таким районам относятся Хамовники, Пресненский, Гагаринский, Академический, Ломоносовский, Раменки, Ясенево, Марьино, Люблино, а также ряд других. В «Яндексе» подтвердили, что компания намерена запустить сервис роботакси уже в 2026 г.

Предпочтительный вариант

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в комментарии для РБК отметил, что модель Kaiyi X7 в качестве технической платформы для автономного транспорта выглядит предпочтительнее Hyundai Sonata.

«Яндекс» «Яндекс» выпустил на улицы Москвы новую модель роботакси на базе кроссовера Kaiyi X7

«В Kaiyi X7 изначально присутствует весь необходимый набор систем для работы автоматизированного управления: электроусилитель руля, возможность программного контроля рулевого механизма, электронные педали газа и тормоза. По сравнению с Hyundai Sonata у этой модели существенно больше возможностей для интеграции дополнительного оборудования и значительно более современная электронная архитектура», — пояснил Шапарин.

По словам Шапарина, в перспективе один и тот же технологический комплекс беспилотного управления сможет устанавливаться на различные модели автомобилей при наличии минимального набора совместимых узлов. При этом сам автомобиль, по его оценке, играет вторичную роль: «По большому счету машина вторична».

Логистика в Москве

Роботакси «Яндекса» начало курсировать между офисами компании в деловом квартале «Красная Роза» и «Москве-Сити». Воспользоваться им могут сотрудники «Яндекса» — это позволит дополнительно протестировать технологию перед коммерческим запуском роботакси в столице, который состоится до конца 2026 г., об этом CNews сообщил представитель «Яндекса» в июне 2026 г.

В «Красной Розе» расположена штаб-квартира «Яндекса», а в «Сити» находятся два офиса компании, в которых работает более 4,5 тыс. человек. Сотрудники регулярно перемещаются между локациями — например, чтобы встретиться с коллегами из других команд. Раньше они использовали для этого личные машины, обычное такси, общественный транспорт или корпоративный микроавтобус. Теперь добраться можно и на роботакси.

Маршрут обслуживают несколько роботакси. Машину ведет разработанная в «Яндексе» система автономного управления на базе искусственного интеллекта, при этом в салоне находится водитель-испытатель. Вызвать роботакси можно так же, как и обычное такси, — в приложении «Яндекс Go».

Появление маршрута между офисами — еще один этап подготовки к коммерческому запуску в Москве. До конца 2026 г. «Яндекс» планирует вывести на улицы города 200 роботакси. Половина будет приезжать на заказы пассажиров в приложении «Яндекс Go», а половина — собирать данные о дорогах для совершенствования технологии. Используя роботакси для перевозки сотрудников между «Красной Розой» и «Москвой-Сити», «Яндекс» сможет еще раз протестировать механики взаимодействия пользователей с сервисом: от заказа машины и оплаты до высадки и завершения поездки.

Роботакси «Яндекса» уже возит пассажиров в городском округе «Сириус» под Сочи и в «Иннополисе».

Плановая работа

В ноябре 2025 года премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в 2026 г. в Москве возможно появление беспилотных такси. При этом он подчеркнул, что в салоне автомобиля по-прежнему будет находиться человек.

Тогда же генеральный директор «Яндекс Такси» Александр Аникин сообщил о том, что до конца 2025 г. компания планирует вывести на линии автономные автомобили, работающие по новой технологии. Стоимость поездки на таких машинах останется на уровне обычного такси с водителем.

Развитие технологий

В апреле 2026 г. Александр Аникин в эфире Радио РБК высказал мнение о будущем отрасли. Он считает, что настанет время, когда на улицах Москвы будут преобладать именно роботакси.

По мнению Аникина, традиционные таксисты полностью не исчезнут. Они смогут выходить на линию в часы пик, когда спрос особенно высок, либо пройти переобучение и работать тестировщиками и операторами беспилотного транспорта.