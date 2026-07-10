«Яндекс» запустил роботакси между своими офисами в Москве

Роботакси «Яндекса» начало курсировать между офисами компании в деловом квартале «Красная Роза» и «Москве-Сити». Воспользоваться им могут сотрудники «Яндекса» — это позволит дополнительно протестировать технологию перед коммерческим запуском роботакси в столице, который состоится до конца 2026 г. Об этом CNews сообщил представитель «Яндекса».

В «Красной Розе» расположена штаб-квартира «Яндекса», а в «Сити» находятся два офиса компании, в которых работает более 4,5 тыс. человек. Сотрудники регулярно перемещаются между локациями — например, чтобы встретиться с коллегами из других команд. Раньше они использовали для этого личные машины, обычное такси, общественный транспорт или корпоративный микроавтобус. Теперь добраться можно и на роботакси.

Маршрут обслуживают несколько роботакси. Машину ведёт разработанная в «Яндексе» система автономного управления на базе искусственного интеллекта, при этом в салоне находится водитель-испытатель. Вызвать роботакси можно так же, как и обычное такси, — в приложении «Яндекс Go».

Появление маршрута между офисами — ещё один этап подготовки к коммерческому запуску в Москве. До конца 2026 г. «Яндекс» планирует вывести на улицы города 200 роботакси. Половина будет приезжать на заказы пассажиров в приложении «Яндекс Go», а половина — собирать данные о дорогах для совершенствования технологии. Используя роботакси для перевозки сотрудников между «Красной Розой» и «Москвой-Сити», «Яндекс» сможет ещё раз протестировать механики взаимодействия пользователей с сервисом: от заказа машины и оплаты до высадки и завершения поездки.

Роботакси «Яндекса» уже возит пассажиров в городском округе Сириус под Сочи и в Иннополисе.