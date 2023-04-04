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Автохолдинг «Ключавто» перешел на российскую ИТ-систему Optimacros для формирования управленческой отчетности

Автохолдинг «Ключавто» завершил переход на отечественную платформу для интегрированного планирования, бюджетирования и аналитики Optimacros. Ранее для этих задач в компании использовали зарубежную платформу Anaplan. В целях сокращения рисков потери доступа к управленческой отчетности финансового блока было принято решение о миграции на российское ПО. Реализацию проекта доверили системному интегратору OptiTeam Consulting.

Компания запустила проект переноса финансовой модели в ноябре 2022 г. Основными задачами внедрения стали реализация методологии бизнес-процесса, а также точное воспроизведение сложных нелинейных архитектурных взаимосвязей исходного решения. Перенос автоматизированной системы планирования из Anaplan на Optimacros завершили в течении двух месяцев. Команда реализовала интеграцию платформы с «» и MS Excel. Данные через OLTP-модуль загружаются в дата-хаб, где настроено автоматическое определение ошибок импорта, требующих корректировок. Кроме того, удалось организовать быстрое и интуитивно понятное администрирование, чего не могли отметить специалисты автохолдинга при работе с предыдущей платформой. Прошедшие проверку данные попадают в основную модель, где по установленным механикам формируется финансовая отчетность в разрезе видов деятельности с заданной степенью детализации. Также в рамках проекта настроена интеграция с Power Query и реализован экспорт базовых отчетов в данную систему.

«При выборе ПО мы руководствовались принципами снижения рисков потери доступа к данным, эффективности процессов и удобством использования. Для компании масштаба «Ключавто» вопрос защищенности финансовой отчетности имеет большое значение. Отечественные производители могут предложить достойные варианты, соответствующие высоким требованиям крупнейшего автохолдинга – и к таким относится платформа Optimacros. В сотрудничестве с нашими партнерами OptiTeam Consulting нам удалось совершить переход в относительно короткие сроки, и на данный момент мы отмечаем бесперебойную работу нового ПО с сохранением всех стандартов бизнес-процессов «Ключавто», – сказала Юлия Овчинникова, директор по развитию автохолдинга «Ключавто».

«Optimacros – это единственная платформа, при переходе на которую можно говорить именно о миграции решений Anaplan с сохранением ключевых алгоритмов исходной модели и низким порогом входа для команды заказчика», – отметил Евгений Яцевич, управляющий партнер консалтинговой практики OptiTeam.

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В планах автохолдинга дальнейшее развитие модели в соответствии с актуальными методологическими изменениями, реализация визуального решения ежеквартального результирующего отчета, а также внедрение блока прогнозирования.

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