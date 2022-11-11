«Ключавто» обновил мобильное приложение для клиентов

Компания «Ключавто» представила обновленное клиентское мобильное приложение. Оформление платформы стало более современным, появились новые опции для удобства клиентов. При его разработке специалисты использовали концепцию четкого минималистичного UI дизайна, что позволило вывести функциональность на первый план. Об этом CNews сообщили представители «Ключавто».

Теперь с главного экрана можно создать заявку на осмотр, техническое обслуживание, ремонт и оформить полис, а также воспользоваться подборкой авто из каталога. Актуальные новости и акции доступны в виде сториз в специально разработанной стилистике, а уведомления отображаются на любом экране в виде иконки.

Одним из главных новшеств стало появление раздела «Услуги». Функциональный блок позволяет легко находить решение самых распространенных проблем, связанных с владением автомобиля.

Свою активность на мобильной платформе клиенты могут отследить благодаря наличию стилизованных карточек, которые отражают самую актуальную информацию на момент входа клиента в приложение. В разделе «Мой гараж» доступна актуальная информация по автомобилям клиента. Здесь же можно отследить статусы заявок на продажу, трейд–ин и обслуживание транспортных средств, получить уведомления о невыполненных рекомендациях и не только.

Приложение «Ключавто»

Функционал мобильного приложения позволяет сотруднику F&I обрабатывать заявки на оформление страховых полисов и отображать их актуальный статус. Также в обновленной версии доступна история обращений и детали всех предыдущих заявок клиента «Ключавто».

В разделе «Каталог» изменился фильтр, увеличилась скорость отображения доступных автомобилей, стала доступна актуальная информация о дилерских центрах компании.

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«Дизайн выполнен в премиальном и лаконичном стиле в соответствии с корпоративным брендбуком. Во время работы над этой версией мы учли основные направления в современном продуктовом дизайне. При этом особое внимание команда разработчиков уделила пользовательскому опыту: сохранены функции текущего приложения, а также добавлены новые возможности, которые позволяют нашим клиентам получать больше положительных эмоций от работы с новым интерфейсом. Мы проделали большую работу, результатом которой стало современное приложение. Это еще один шаг на пути к развитию и цифровизации компании, – сказала директор по развитию автохолдинга «Ключавто» Юлия Овчинникова.

Обновление доступно для самостоятельного скачивания в магазинах приложений Google Play и App Store.

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«Ключавто» – российский мультибрендовый автомобильный холдинг, существующий с 2001 г. «Ключавто» является официальным дилером 33 брендов, среди которых марки Audi, Bentley, BMW, Changan, Chery, Exeed, Evolute, Ford, Fuso, Geely, HAVAL, HINO, Hyundai, Jaguar, KAMAZ, KIA, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes–Benz, Mercedes–Benz Trucks, Mercedes–Benz VAN, Mitsubishi, Nissan, Renault, SKODA, Toyota, Volkswagen. Дилерская сеть насчитывает более 110 центров продаж и послепродажного обслуживания в 26 крупных городах страны.