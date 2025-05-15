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Milesight
УПОМИНАНИЯ
|15.05.2025
|«Авантелеком» и «АйПиМатика» договорились о технологическом партнерстве 1
|16.12.2016
|Камеры IP-видеонаблюдения Milesight протестированы на совместимость с системами хранения данных Synology 3
Milesight и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 148376 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44067 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14235 1
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