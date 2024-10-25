ГАС «Правосудие» покупает китайскую видеоконференцсвязь на четверть миллиарда. Российских разработчиков отсекли от участия в конкурсе

Госзакупку на 1089 устройств видеоконференцсвязи для 92 российских судов планирует разместить ГАС «Правосудие». Условия запроса цен позволяют предположить, что организация готовится закупать ВКС китайского производства от компании Yealink, цена партии которых может составить более 281 млн. руб. Техзадание исключает российских производителей из числа будущих поставщиков.

ВКС для российских судов

Российских производителей отсекают от участия в электронном аукционе условиями техзадания запроса цен будущей госзакупки ГАС «Правосудие». Госзакупка включает поставку 1089 устройств видеоконференцсвязи для 92 судов по всей России – от Калининграда до Ямало-Ненецкого округа.

Требованиям техзадания соответствует терминал ВКС китайского производства Yealink M400-0012, цена партии из 1089 таких устройств может превысить 281 млн. руб.

«Оценивать решение ведомства в пользу китайских комплектов ВКС мы не имеем права – скорее всего, в данном случае заказчик подобрал наиболее оптимальный вариант для закрытия определенного пула задач», – прокомментировал ситуацию CNews Борис Попов, директор по развитию бизнеса компании Vinteo.

Источник: Росприроднадзор Условия техзадания запроса цен будущей госзакупки ГАС «Правосудие» отсекают от участия в электронном аукционе отечественных производителей

Моноблок и необычный кодек

Первое привлекающее внимание требование содержится в таблице «Состав ПАК ВКС» «Описания объекта закупки…», в графе «Форм-фактор» – моноблок, включающий в себя кодек, камеру и микрофоны. Такого сочетания в виде моноблока среди российских ВКС-кодеков нет.

Второй интересный факт: по техническим требованиям в той же таблице ПАК ВКС должен поддерживать протокол кодирования ARES. В то же время в пункте «Общие требования к ПАК ВКС» заявлено что ПАК ВКС должен быть совместим «с ПТС, эксплуатируемыми в ГАС «Правосудие»… в том числе с серверами компании Polycom в части функционирования ВКС».

Как рассказал CNews представитель компании Vinteo, в ВКС аудиокодек ARES заявляет только Yealink. Этот кодек не используется на российском оборудовании. Также и другие участники рынка подтверждают, что данные кодека ARES применяются только на оборудовании иностранного производства – компании Yealink.

Таким образом, можно говорить об отсутствии альтернативы Yealink для этой заявки. По словам опрошенных CNews участников рынка производителей ВКС, для серверного оборудования MCU Polycom кодек ARES бесполезен.

Четыре порта USB и восемь микрофонов

В том же документе указано требование к наличию четырех портов USB – хоть и косвенная, но защита терминалов Yealink, поскольку поиск в открытых источниках не дает подтверждений, что четыре порта USB есть в кодеках российского производства.

Интересно, что также в техзадании заявлена возможность записи видеоконференций на USB-носитель. В связи с нормами информационной безопасности, в ВКС-кодеках поддерживается возможность проигрывать медиа-файлы с флешки, но возможность записывать на флешки видеоконференции обычно не поддерживается.

В разделе «Средство захвата звука для ВКС» указано в пункте 3.2 наличие не менее восьми микрофонов в микрофонном массиве. Это требование может ограничивать потенциально подходящие устройства для захвата звука с радиусом 6 метров.

Закупка и ее цена

Запрос цен на поставку программно-технических средств для дооснащения объектов автоматизации ГАС «Правосудие» был опубликован на сайте Единой информационной системы в сфере закупок 16 октября 2024 г. Предоставление ценовой информации обозначено с 14 по 21 октября 2024 г., «Сроки проведения закупки» ограничены октябрем 2024 г. На момент выхода материала 25 октября 2024 г. итоги подведены не были.

Требования техзадания более всего соответствуют китайским комплектам ВКС компании Yealink. Китайская компания Yealink Network Technology, основанная в 2001 г., производит абонентское оборудование для IP-телефонии и ВКС, продающееся в более чем 140 странах. Официальный дистрибьютор Yealink в России – компания «АйПиМатика». Локализированного российского производства у компании нет.

В частности, под выставленные в техзадании требования (моноблок, кодек, количество портов USB и микрофонов) хорошо подходит терминал видеоконференцсвязи «все-в-одном» Yealink M400-0012 на сайте компании «АйПиМатика» – официального дистрибьютора Yealink в России.

Там его цена составляет 258217 руб. Из расчета закупки 1089 устройств, сумма этой закупки может составить 281,1 млн. руб.

Такое устройство – по сути мини-ПК с кастомной ОС (или просто программной оболочкой) и ПО для видеоконференцсвязи от производителя – сегодня практически стандартное решение для переговорных комнат, конференц-залов и кабинетов руководителей.

Отметим, что отечественные аналоги подобных ВКС-устройств производятся компаниями Vinteo, IVA, «Протей», TrueConf.

Запрос о причинах именно таких требований в техзадании госзакупки, по сути отсекающих от участия в конкурсе имеющиеся в данной сфере российские аналоги, CNews направил в адрес ГАС «Правосудие» и готов опубликовать комментарии.