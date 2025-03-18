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Самойлов Роман


18.03.2025 RuStore появился на проекторах 1
06.11.2024 «МТС Линк» объявил о приобретении разработчика Vinteo 1
06.11.2024 «МТС Линк» объявил о приобретении разработчика Vinteo 1
13.08.2024 ВКС-решения Vinteo совместимы с ОС «Роса» 1
07.05.2024 Vinteo подвел финансовые итоги 2023 года 1
Рынок видеоконференцсвязи 2023 2
14.02.2024 Treolan стала официальным дистрибьютором торговой марки Cactus 1
27.12.2023 Роман Самойлов -

Роман Самойлов, Vinteo: Мы верим в будущее классической ВКС

 1
07.10.2021 Что нужно знать при выборе ВКС 1
30.08.2021 «Т1» нацелилась подключить органы власти к бесплатной ВКС 1
21.07.2020 Импортозамещение ВКС в госструктурах затянется на годы 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Самойлов Роман и организации, системы, технологии, персоны:

МТС Линк - Vinteo - Винтео 87 9
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1055 2
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 403 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12900 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 343 2
Cisco Systems 5134 1
Huawei 3973 1
LifeSize 51 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
VideoMost - ВидеоМост 276 1
VK - Mail.ru Group 3463 1
Yandex - Яндекс 7492 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3229 1
Ростех - Автоматика Концерн 1652 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1958 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 23 1
TrueConf - ТруКонф 403 1
Spirit DSP - Спирит Корп 471 1
Neutronix - Нейтроникс 8 1
Microsoft Corporation 24717 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 323 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 242 1
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 155 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 193 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2172 1
Cactus 28 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1143 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 455 1
Softline - Софтлайн 2881 1
Крок - Croc 1779 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 323 1
Nvidia Corp 3520 1
IPmatika - АйПиМатика 21 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1028 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11809 4
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3302 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3014 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 577 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 730 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4569 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5507 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 291 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4219 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 680 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8161 9
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 997 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67287 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30054 8
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 169 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19878 6
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 219 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12093 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12689 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15894 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7183 3
Робототехника - Telerobotics - Телероботика - Remote Presence Device, RPD - Роботы телеприсутствия - Устройство телеприсутствия - Teleoperation - remote operation 137 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25639 3
H.265 - HEVC - High Efficiency Video Coding - высокоэффективное кодирование видеоизображений 180 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20952 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21422 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11729 2
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MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1559 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4807 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12865 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7433 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5787 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7762 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1884 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 973 1
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 288 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14024 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5295 1
МТС Линк - Vinteo MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 26 6
Linux OS 10077 5
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 167 3
МТС Линк - Vinteo Desktop 8 2
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol 61 1
VK Звонки - Mail.ru Видеозвонки 54 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 209 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1094 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1632 1
Инкома Видеоселектор - Income VideoSelector 13 1
Microsoft Teams - MS Teams 553 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 66 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 119 1
Microsoft Windows 15778 1
Docker - Платформа распределённых приложений 341 1
МТС Линк - Vinteo Mobile 4 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 75 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 105 1
МТС Линк - Vinteo SIP Client 1 1
VK RuStore - Рустор 358 1
Серый Дмитрий 16 3
Кабанов Владимир 178 1
Одинцов Дмитрий 114 1
Алябьева Надежда 6 1
Пасошников Андрей 1 1
Попов Борис 24 1
Иванов Григорий 4 1
Иодковский Станислав 85 1
Анпилов Антон 18 1
Кадомский Вячеслав 48 1
Россия - РФ - Российская федерация 146260 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52325 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1988 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43574 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17561 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 603 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика - Майкоп 89 1
Казахстан - Республика 5586 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 407 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17219 1
Европа 21840 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51702 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8688 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14625 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29504 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11032 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3681 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3248 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4710 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 958 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7035 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2274 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6236 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1275 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9958 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6217 1
Английский язык 6684 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11060 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7562 1
Образование в России 2231 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13759 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5141 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3193 1
Импортозамещение - параллельный импорт 500 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1252 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5897 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3063 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2427 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 545 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1911 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 696 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 563 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 90 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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