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Самойлов Роман
|18.03.2025
|RuStore появился на проекторах 1
|06.11.2024
|«МТС Линк» объявил о приобретении разработчика Vinteo 1
|06.11.2024
|«МТС Линк» объявил о приобретении разработчика Vinteo 1
|13.08.2024
|ВКС-решения Vinteo совместимы с ОС «Роса» 1
|07.05.2024
|Vinteo подвел финансовые итоги 2023 года 1
|Рынок видеоконференцсвязи 2023 2
|14.02.2024
|Treolan стала официальным дистрибьютором торговой марки Cactus 1
|27.12.2023
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Роман Самойлов -
Роман Самойлов, Vinteo: Мы верим в будущее классической ВКС1
|07.10.2021
|Что нужно знать при выборе ВКС 1
|30.08.2021
|«Т1» нацелилась подключить органы власти к бесплатной ВКС 1
|21.07.2020
|Импортозамещение ВКС в госструктурах затянется на годы 1
Самойлов Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 680 2
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 1
|Серый Дмитрий 16 3
|Кабанов Владимир 178 1
|Одинцов Дмитрий 114 1
|Алябьева Надежда 6 1
|Пасошников Андрей 1 1
|Попов Борис 24 1
|Иванов Григорий 4 1
|Иодковский Станислав 85 1
|Анпилов Антон 18 1
|Кадомский Вячеслав 48 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 696 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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