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Пасошников Андрей

СОБЫТИЯ


28.10.2026 VVP Group расширяет портфель решений благодаря партнерству с «Нейтроникс» 1
30.08.2021 «Т1» нацелилась подключить органы власти к бесплатной ВКС 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Пасошников Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 418 1
Spirit DSP - Спирит Корп 482 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 124 1
Yandex - Яндекс 9446 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1854 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3491 1
Neutronix - Нейтроникс 10 1
TrueConf - ТруКонф 464 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 1
VideoMost - ВидеоМост 285 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 24 1
VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3629 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 318 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 369 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 786 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3632 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 615 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1454 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13988 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3231 1
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9798 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1072 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13089 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34169 1
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 234 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9721 1
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 210 1
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 366 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13916 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7948 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1884 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3178 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24395 1
Робототехника - Telerobotics - Телероботика - Remote Presence Device, RPD - Роботы телеприсутствия - Устройство телеприсутствия - Teleoperation - remote operation 141 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1287 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1101 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9483 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10409 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18488 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1396 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 287 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol - Cisco TelePresence Tactical MXP - Cisco Tandberg Tactical MXP - Cisco TelePresence SX 76 1
VK Звонки - Mail.ru Видеозвонки 59 1
Linux OS 11724 1
Одинцов Дмитрий 119 1
Иванов Григорий 5 1
Алябьева Надежда 6 1
Самойлов Роман 18 1
Платонов Александр 2 1
Кабанов Владимир 178 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 477 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55203 1
Россия - РФ - Российская федерация 169397 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8188 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58760 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34499 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12491 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5188 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12135 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2521 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
Создано именных указателей - 203549.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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