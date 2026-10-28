Пасошников Андрей

Кадровый дефицит сильнее всего ударил по ритейлу, логистике и производству. При этом экономическая ситуация требует от менеджмента роста эффективности и производительности. Как бизнес решает эту дилемму и как в этом ему помогают системы управления линейным персоналом, в интервью CNews рассказывает Алексей Колганов, директор направления WFM компании Goodt (ИТ-холдинг Lansoft).

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ИИ для работы:

CNews протестировал приложение «Битрикс24 Коворк/Код»

Сколько раз за день вы открываете сделку в CRM, ищете договор, сверяете переписку и переносите итог в задачу? Обычный ИИ-чат подскажет, что делать, но цепочку все равно проходит человек. «Битрикс24» представил приложение «Коворк/Код»:

ИИ-сотрудник учитывает контекст данных — сделки, задачи, файлы — и доводит поручения до результата. В отдельном режиме приложение создает рабочие инструменты под конкретную задачу.

CNews изучил, из чего состоит продукт, какие сценарии полезнее всего и где не обойтись без проверки человека.