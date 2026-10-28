Индексная книга (каталог) CNews*
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Пасошников Андрей
СОБЫТИЯ
|28.10.2026
|VVP Group расширяет портфель решений благодаря партнерству с «Нейтроникс» 1
|30.08.2021
|«Т1» нацелилась подключить органы власти к бесплатной ВКС 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Пасошников Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Одинцов Дмитрий 119 1
|Иванов Григорий 5 1
|Алябьева Надежда 6 1
|Самойлов Роман 18 1
|Платонов Александр 2 1
|Кабанов Владимир 178 1
|Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 477 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55203 1
|Россия - РФ - Российская федерация 169397 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.