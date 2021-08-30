«Т1» нацелилась подключить органы власти к бесплатной ВКС

Губернаторы и сотрудники региональных госорганизаций смогут перейти на отечественный сервис ВКС бесплатно. Однако бесплатный период продлится только до тех пор, пока регионам не выделят средства для покупки новых лицензий. Для этого «Т1» и «Нейтроникс» объявили о сотрудничестве, в рамках которого подключат к сервису Vinteo все желающие регионы России. Первые проекты по переводу запланированы на ближайшие недели.

ВКС для региональных властей

Как стало известно CNews, региональные власти по всей стране смогут перейти на отечественный сервис видеоконференцсвязи (ВКС) Vinteo (разработан российской компанией «Винтео»). Внедрять решение в рамках сотрудничества будут «Нейтроникс», которая предоставит регионам лицензии на замену используемых на данный момент решений ВКС, и «Т1» (ранее «Техносерв), которая обеспечит их интеграцию с существующими системами заказчика и последующее сервисное обслуживание.

Сервис Vinteo включен в Единый реестр российского ПО при Минцифры. Как рассказали CNews представители «Т1», в рамках программы по переводу региональных властей на российский сервис ВКС планируется охватить все субъекты страны. Речь идет не только о губернаторах, но и сотрудниках госструктур из сфер медицины, образования, управления городом, судопроизводства и пр. Количество лицензий будет определяться отдельно в переговорах с каждым регионом.

Региональные власти перейдут на отечественный сервис ВКС бесплатно

Первые проекты по установке системы Vinteo в регионах запланированы на ближайшие недели, рассказали CNews представители «Т1». «Мы предполагаем поставки, интеграцию и обслуживание решения Vinteo в российские регионы в рамках трехстороннего сотрудничества между “Т1”, компанией "Нейтроникс" и администрацией каждого из регионов, который решит участвовать в программе. Анонсирование первого трехстороннего соглашения планируется в сентябре», — пояснили они.

На данный момент на российском рынке сервисов для ВКС присутствуют два больших игрока — TrueConf и Spirit (VideoMost). Отечественный ВКС-разработчик TrueConf входит в рейтинг ТОП-15 мировых брендов ВКС. VideoMost, по данным аналитиков, в 2020 г. занял первое место в России по количеству внедренных решений. В совокупности данные компании занимают около 70% рынка ВКС в России.

Бесплатный период

По мере истечения срока действующих лицензий, закупленных ранее, и до проведения тендеров на закупку новых регионы имеют возможность бесплатного тестирования Vinteo. По замыслу авторов проекта, это минимизирует инвестиции со стороны регионов и позволит им использовать уже имеющуюся коммуникационную инфраструктуру. В «Т1» поясняют, что регионам уже согласован бюджет, и для того, чтобы, допустим, перейти на новое решение, может потребоваться замена оборудования или ПО.

«Однако нужно понимать особенность процесса в целом. Замена парка оборудования в больших госструктурах — это длительный и непростой процесс, требующий времени, и на него уйдут годы», — заявил CNews основатель Vinteo Роман Самойлов в своем интервью в июле 2020 г.

Переход госорганов на российские сервисы

В августе 2021 г. стало известно о планах властей перевести работников госорганов на российские сервисы. Речь идет об электронной почте, мессенджерах, ВКС и пр. Данная концепция была одобрена правительственной комиссией по цифровому развитию. Документы для перевода чиновников подготовит Минцифры. Ранее «Коммерсант» писал о том, что принудительный переход может затронуть не только представителей госорганов, но и российских преподавателей вузов и школ.

Как рассказали представители Минцифры CNews, распространять вышеупомянутые требования на другие категории граждан и организации не планируется. Нововведение будет касаться только рабочего взаимодействия чиновников и работников бюджетных организаций, добавили они.

«Это связано, прежде всего, с тем, что зачастую именно в таких коммуникациях происходит обмен служебной информацией, содержащей конфиденциальные сведения и персональные данные граждан, — сообщили представители Минцифры. — Это касается электронной почты, чатов, а также групповых видео и голосовых конференций. В связи с этим необходимо защитить соответствующие данные и гарантировать отсутствие несанкционированного доступа к ним. Сейчас такие коммуникации ведутся в основном в бесплатных, в том числе зарубежных, облачных сервисах, не обеспечивающих необходимый уровень безопасности передаваемой информации».

В апреле 2021 г. CNews писал о том, что американская компания Zoom Video Communications отозвала у своих партнеров авторизацию на продажу своего сервиса в российских госорганах с 31 марта 2021 г. А уже в августе2021 г. «Ростех» начал создавать аналог Zoom, о чем рассказал Владимир Кабанов, глава входящего в госкорпорацию «Ростех» концерна «Автоматика». В апреле 2021 г. Mail.ru Group запустил сервис «Видеозвонки Mail.ru» в составе своего почтового сервиса. А в июне 2020 г. «Яндекс» представлял свой сервис видеозвонков «Телемост».

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На данный момент Vinteo используют в Администрации Президента, ФСО и иных ведомствах, а также Верховном суде, Аналитическом центре при Правительстве, госкорпорациях и в других российских организациях и за рубежом. На сайте VideoMost говорится о том, что их продуктами пользуются в тысячах государственных и коммерческих организациях. Суда входят, в том числе, МВД, Министерство образования, МЧС, ФСО, Министерство обороны и пр.

Подробнее о «Нейтроникс» и разработчике Vinteo

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Нейтроникс» образовано 8 декабря 2020 г. в Астрахани. Гендиректором и единственным учредителем компании заявлен Андрей Пасошников. Выручка компании по итогам 2020 г. составила 156,2 млн руб., что на 68% больше, чем по итогам 2019 г. Чистая прибыль достигла 15,1 млн руб. В базе «Контур.фокуса» нет информации о госконтрактах, заключенных с «Нейтроникс».

Как рассказал CNews основатель группы «Нейтроникс» Григорий Иванов, компания специализируется на определенных сегментах рынка ВКС — серверных системах и «телеприсутствии». «Наш главный фокус — это крупные и очень крупные организации, а также крупные вертикали рынка: образование, медицина, государственное управление и т. д., — пояснил Иванов. — Именно там наши технологии востребованы больше всего. Заказчиков из среднего или малого бизнеса у нас практически нет».

Разработчик сервиса Vinteo — это российский производитель серверных решений и оконечных устройств ВКС. Компания была создана в 2005 г. под брендом «Альтерсвязь» (с апреля 2019 г. это юрлицо исключено из ЕГРЮЛ). В 2013 г. направление ВКС было выделено в отдельный бренд Vinteo. Сервис был создан в 2009 г на базе Linux. На данный момент решения видеоконференцсвязи компании «Винтео» используются в федеральных органах государственной власти. Продукт поддерживает технологические стандарты систем ВКС Cisco, Polycom, Avaya, и может быть внедрен с использованием уже существующей сетевой инфраструктуры.

Мнение участников рынка

«Коллеги использует уже устаревшие стандартные (H.323 и SIP) протоколы ВКС, которые, к сожалению, не соответствуют современным требованиям заказчиков — как в плане информационной безопасности (в них, например, отсутствует сквозное шифрование), так и по возможностям подключения к ВКС-сети рабочих мест — это экономически нецелесообразно», — рассказал CNews Дмитрий Одинцов, директор по развитию TrueConf.

Кроме того, стандартные протоколы не могут обеспечить проведение больших видеоконференций, продолжает он. «Любая видеовстреча с количеством участников 100 и более потребует развертывания нескольких ВКС-серверов на стандартных протоколах и выделенных специалистов для их обслуживания и успешного проведения онлайн-встречи. Поэтому конкуренцию облачным сервисам и современным ВКС-системам им составить будет тяжело», — говорит Одинцов.

Другой источник с рынка ВКС сообщил CNews, что стоимость внедрения решения на стандартных протоколах даже для проведения видеоконференции с количеством от 100 участников составит около 25-30 млн руб. с учетом требуемого для этого серверного оборудования.

«Учитывая высокую потребность в ВКС, с такой стоимостью не представляется возможным обеспечить миллионы чиновников и госслужащих видеосвязью для удаленного взаимодействия», — поясняет он.