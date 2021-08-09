Российских учителей и чиновников переведут на отечественные мессенджеры

Власти хотят заставить работников госорганов и учителей пользоваться только мессенджерами российской разработки. Учителям будет нужно использовать их для общения с родителями и учениками, то есть последним тоже придется их установить. Подготовкой проекта занимается Минцифры. Как утверждается, нужный софт уже существует, хотя его название пока засекречено.

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Российское Минцифры планирует перевести сотрудников отечественных госорганов на российский мессенджер, пишет «Коммерсант». Министерство разработает специальные документы для перевода чиновников на некую государственную платформу «поддержки рабочих коммуникаций: почты, мессенджеров, сервисов видеоконференцсвязи».

Вместе с чиновниками, по информации издания, на эту платформу будут переведены и работники бюджетных организаций, в частности, школ и вузов. Документы Минцифры подготовит к декабрю 2021 г.

Упоминание о принудительном переводе работников госорганов и учителей на российский мессенджер содержится в плане госпрограммы «Создание дополнительных условий для развития информационных технологий». О каком именно мессенджере идет речь, на момент публикации материала известно не было.

Учителям придется освоить новое для себя программное обеспечение

В дополнение к документам Минцифры будут разработаны специальные рекомендации для учителей и преподавателей, согласно которым для общения со школьниками, студентами и их родителями они должны будут использовать исключительно отечественные сервисы. Из этого следует, что для связи с учителем родителям и их детям тоже придется использовать этот софт. Проработкой рекомендаций займутся Минпросвещения и Минобразования, крайний срок их готовности – февраль 2022 г.

Проект одобрен

По информации «Коммерсанта», концепция по принудительному переводу чиновников и учителей на отечественный мессенджер получила одобрение правительственной комиссии по цифровому развитию. Она была предоставлена 20 июля 2021 г., как сообщили представители аппарата российского вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Данная концепция, предполагает «развитие сервисов для оперативного обмена данными между ведомствами, в том числе во время удаленной работы», сообщили изданию в аппарате вице-премьера. Под этими сервисами подразумеваются электронная почта, мессенджеры, аудио- и видеоконференцсвязь, а также электронный документооборот, управление задачами, поручениями, проектами и др.

Готовые решения есть

Представители аппарата Дмитрия Чернышенко заверили издание, что подобные решения существуют в настоящее время. Однако они отказались уточнять их названия.

На 9 августа 2021 г. в России действительно существовал как минимум один отечественный мессенджер, связанный с госсектором. Как сообщал CNews, он появился в конце февраля 2021 г., и за ним стоит Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ).

Мессенджер, созданный по заказу ДИТ

Столичный ДИТ разработал его совместно с компанией ID Partner. Проект получил название TDM Messenger, и позиционируется он как защищенный мессенджер, способный заменить собой Skype и Telegram (со слов разработчиков).

Размер бюджета, затраченного на разработку, остается неизвестным. Авторы выложили мессенджер в магазин Google Play, но по неизвестным причинам сразу же закрыли к нему доступ. В настоящее время приложение вновь доступно в магазине.

TDM Messenger совершенно не заинтересовал россиян

Согласно статистике Google Play, TDM Messenger был загружен в каталог еще в июле 2020 г., то есть за полгода до анонса. За все это время приложение было скачано всего около 100 раз, однако пользователи жалуются на невозможность зарегистрироваться и авторизоваться в нем.

Другие отечественные мессенджеры

В России, помимо TDM Messenger, существуют и другие отечественные сервисы мгновенного обмена сообщениями. Внезапно к их числу относится и всем знакомый мессенджер ICQ, известный в России как «Аська». Он был запущен в 1996 г. силами израильской компании Mirabilis. Российской «Аська» стала в апреле 2010 г. Как сообщал CNews, Mirabilis перешла в собственность фонда Digital Sky Technologies (DST), который заплатил за нее $187,5 млн. На тот момент DST был акционером холдинга Mail.ru Group. После реорганизации фонда мессенджер перешел к Mail.ru.

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Также Mail.ru владеет еще двумя российскими мессенджерами. В 2017 г. холдинг запустил «Тамтам» для обычных пользователей, а в 2019 г. начал работать мессенджер MyTeam. Это сервис для корпоративных пользователей, своего рода аналог Microsoft Teams и Slack.

Среди прочих российских мессенджеров есть и eXpress, разработанный компанией «Анлимитед продакшен». Она была основана в 2015 г. выходцем из «Ай-теко». В начале 2019 г. 15-процентную долю в ней в качестве частного инвестора выкупил президент этого интегратора.

В 2020 г. свое внимание на eXpress обратил «Росатом», после чего он безотлагательно приступил к его пилотному внедрению. В феврале 2021 г. «Росатом» принял решение установить этот мессенджер на устройства 100 тыс. своих работников

Между тем, ни один из всех существующих отечественных мессенджеров совершенно не интересует россиян. Как показывает статистика портала Statista, в 2020 г. ни один из них не входит в топ-5 по популярности среди граждан страны, и только лишь ICQ замыкал собой топ-10.

Россияне не желают пользоваться отечественным ПО для обмена сообщениями

Абсолютным лидером на российском рынке является принадлежащий Facebook мессенджер WhatsApp, признанный самым популярным и во всем остальном мире. За ним следует Viber, а на третьем месте находится Telegram. Его можно было бы считать российским, так как за ним стоит создатель популярной соцсети «Вконтакте» Павел Дуров, однако разрабатывающая его компания зарегистрирована в Великобритании.

Топ-5 замыкают Skype и Facebook Messenger. Оставшиеся четыре мессенджера, опережающие ICQ – это Snapchat, iMessage компании Apple, Google Hangouts и Discord.

Комментарий Минцифры

После публикации статьи представители Минцифры прокомментировали CNews требования об использовании российского мессенджера и других российских программ. Они отметили, что эти требования «касаются только рабочего взаимодействия чиновников и работников бюджетных организаций». «Распространять эти требования на другие категории граждан и организации не планируется», – добавили они.

«Это связано прежде всего с тем, что зачастую именно в таких коммуникациях происходит обмен служебной информацией, содержащей конфиденциальные сведения и персональные данные граждан. Это касается электронной почты, чатов, а также групповых видео и голосовых конференций. В связи с этим необходимо защитить соответствующие данные и гарантировать отсутствие несанкционированного доступа к ним. Сейчас такие коммуникации ведутся в основном в бесплатных, в том числе зарубежных, облачных сервисах, не обеспечивающих необходимый уровень безопасности передаваемой информации», – сообщили CNews представители Минцифры.

Для корпоративных лицензий, со слов сотрудников министерства, «существуют значительные санкционные риски запрета на поставку в организации госсектора зарубежных программных продуктов, как это было с сервисами Zoom или отказом Microsoft продлить использование своих лицензии МГТУ им. Баумана. «В связи с этим принято решение о реализации в качестве альтернативы используемым решениям единой коммуникационной платформы, сервисы которой будут бесплатно доступны государственным организациям», – подчеркнули они.

«При этом не планируется разрабатывать такую платформу с нуля, на рынке существует несколько российских корпоративных решений для поддержки рабочего взаимодействия соответствующего уровня, включающих все необходимые функции и приложения. Уже существует успешный опыт их внедрения в крупных компаниях и корпорациях», – подытожили представители Минцифры.