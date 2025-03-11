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Крикушенко Владимир


11.03.2025 «Группа Астра», «Крафттек» и NexTouch создадут инновационный ПАК для безопасной совместной работы с документами 1
16.02.2024 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» выпустил более 20 тыс. интерактивных панелей в 2023 году 1
11.12.2023 В Москве запустили серийное производство материнских плат на отечественных процессорах 1
23.03.2022 ОЭЗ «Технополис Москва» обеспечит регионы интерактивным оборудованием отечественного производства 1
22.03.2022 Merlion – официальный дистрибьютор отечественных интерактивных решений NexTouch 1
17.02.2020 Отечественные SSD GS Nanotech используются в интерактивных панелях Nextouch 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Крикушенко Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

NexTouch - НэксТач - Некс-Т 19 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1476 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 438 3
Merlion - Мерлион 815 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1949 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 281 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 616 1
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 49 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 310 1
GS Group - Технополис GS Гусев 71 1
ОТР ГК - ОТР 2000 215 1
Merlion iRU - Деловой офис 310 1
AnalyticsHub - Analytics Hub - АналитиксХаб 15 1
Merlion - ЭнергоТех - High Energy 26 1
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 1
Merlion Бюрократ 45 1
Merlion - Сеть компьютерных клиник 40 1
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution - Вериселл Дистрибуция 97 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 147 2
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 92 2
РВК - Российская венчурная компания 550 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 475 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2911 3
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 371 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2535 2
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 240 2
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 56 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 244 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 55 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19797 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6076 3
Моноблок - Monoblock PC 967 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1485 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4536 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67115 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12550 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20810 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24361 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13361 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20935 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16088 1
NAND 3D flash memory 84 1
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 303 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11491 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3254 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12148 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3764 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1395 1
NAND flash memory - флеш-память 626 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4211 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 395 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1624 2
НП ПСС - Развитие российских светодиодных технологий - Технологическая платформа 5 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 933 1
Merlion - MerliOnCloud 39 1
Дегтев Геннадий 262 3
Овчинский Владислав 228 2
Ачкасов Евгений 33 2
Прянишников Николай 296 1
Масленников Евгений 10 1
Виноградов Дмитрий 74 1
Россия - РФ - Российская федерация 145998 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43522 4
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 849 2
Москва - Печатники 129 2
Земля - планета Солнечной системы 10416 1
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ОВЗ - Ограниченные возможности здоровья 19 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16462 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8648 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 410 1
Образование в России 2224 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18779 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4928 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5483 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6015 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 10 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 253 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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