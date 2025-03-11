Получите все материалы CNews по ключевому слову
Крикушенко Владимир
Крикушенко Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 147 2
|ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 92 2
|РВК - Российская венчурная компания 550 1
|Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 2
|АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 55 2
|Дегтев Геннадий 262 3
|Овчинский Владислав 228 2
|Ачкасов Евгений 33 2
|Прянишников Николай 296 1
|Масленников Евгений 10 1
|Виноградов Дмитрий 74 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345759, в очереди разбора - 764821.
Создано именных указателей - 170401.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.