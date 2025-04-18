Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» изготовил головное устройство для электромобиля

Линейку головных мультимедийных устройств с сенсорным экраном последнего поколения для электромобиля «Атом» разработал резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» – компания «Некс-Т». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В Москве особое внимание уделяют развитию экологичного транспорта. Производителям предоставляют спецстатусы, земельные участки и другие налоговые преференции. Также по поручению мэра Москвы Сергея Собянина на базе ОЭЗ «Технополис Москва» успешно развивается кластер электромобилестроения, где ведущие игроки рынка работают над новыми технологиями, наращивают производство электротранспорта и комплектующих. Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» разработал и выпустил линейку инновационных головных мультимедийных устройств с сенсорным экраном последнего поколения и высокотехнологичной программно-аппаратной частью. Изделие интегрируется непосредственно в рулевое колесо управления», – сказал Максим Ликсутов.

Решение изначально разрабатывалось специально для отечественных автомобилей, в дальнейшем разработка будет доступна другим производителям в качестве компонента при выпуске готовой продукции.

«До конца года запланирована презентация другой версии, которая будет устанавливаться в центре консоли автомобиля. Такой сенсорный дисплей позволит водителю управлять мультимедиа, навигацией, климат-контролем и другими системами транспортного средства, не отвлекаясь от дороги», – сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Высокотехнологичное оборудование будет производиться на собственных мощностях компании, расположенных на площадке «Печатники».

«Разработка новой линейки мультимедийных систем для автомобилей – важный этап в развитии российского автопрома и цифровизации управления транспортом. Реализация столь масштабного проекта стала возможной благодаря всесторонней поддержке Правительства Москвы и развитой инфраструктуре ОЭЗ «Технополис Москва», где созданы благоприятные условия для развития современных технологий и эффективной кооперации», – сказал генеральный директор «NexTouch» Владимир Крикушенко.

По словам генерального директора особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, компания «Некс-Т» получила статус резидента ОЭЗ Москвы в 2017 г. Такой спецстатус позволяет предприятиям пользоваться поддержкой в виде налоговых льгот и других преференций и направлять сэкономленные средства в расширение производства, ассортимента продукции, а также в новые разработки и получение патентов на них.