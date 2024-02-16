Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» выпустил более 20 тыс. интерактивных панелей в 2023 году

Производитель сенсорных дисплеев и интерактивного оборудования «Некс-Т» в 2023 г. выпустил более 22,6 тыс. интерактивных панелей различных диагоналей, что на 30% превышает показатели 2022 г. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

В 2017 г. предприятию присвоили статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», который дает значительные налоговые льготы. Сэкономленные благодаря этому средства компания инвестирует в развитие, совершенствование выпускаемой продукции и расширение ассортимента.

«Предприятие входит в число ведущих отечественных производителей электронных устройств. В его ассортименте – 45 наименований различных товаров, в том числе сенсорных дисплеев, программно-аппаратных комплексов для системы образования, в частности для инклюзивного обучения. Компания занимает не менее трети отечественного рынка интерактивного оборудования. Ежемесячно здесь выпускают до четырех тысяч изделий. Так, по итогам 2023 г. резидент столичной ОЭЗ увеличил объемы производства продукции на 30% по сравнению с 2022 г., и выпустил более 22,6 тыс. единиц», – сказал Владислав Овчинский.

Интерактивные панели компании внесены в реестр Минпромторга России, соответствуют методическим рекомендациям Министерства просвещения России и Национального проекта «Образование».

«Более 80% изделий предприятия создается на российской материально-компонентной базе, что в значительной степени обеспечивает независимость их производства от зарубежных поставщиков. Ранее компания разработала универсальную материнскую плату, совместимую с отечественными процессорами «Эльбрус» и «Байкал», которая позволит выпускать интерактивное оборудование с максимальной степенью локализации», – сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Продукцию компании применяют в различных отраслях, в том числе она пользуется спросом в сфере образования. Оборудование столичного производства может стать альтернативой классическим школьным доскам или офисным флипчартам.

«Объемы производства и экономические показатели говорят о востребованности нашей продукции. В 2024 г. планируем обновить флагманское направление новыми интерактивными решениями, в первую очередь для образовательных учреждений», – отметил генеральный директор компании Владимир Крикушенко.

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Особая экономическая зона «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 275 гектаров.