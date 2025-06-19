Анатолий Гарбузов: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы подписал соглашения с тремя компаниями ОЭЗ Москвы о сотрудничестве в сфере развития станкостроения и робототехники

Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы подписал соглашение с компаниями «Технорэд, «Лассард и «Некс-Т» о сотрудничестве в целях развития станкостроения и робототехники в городе Москве. Об этом сообщил Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов.

«Подписанное соглашение — это важный шаг для развития промышленного потенциала Москвы в сферах робототехники и станкостроения. Мы создаем условия для технологического суверенитета, производства современной и конкурентоспособной продукции, а также для импортозамещения. Совместно с ведущими компаниями отрасли мы формируем Центр компетенций на базе ОЭЗ «Технополис Москва». Это позволит объединить усилия бизнеса, науки и образования, ускорить внедрение инноваций и повысить качество промышленного производства в столице. Наша цель — обеспечить устойчивое развитие отрасли и укрепить позиции Москвы как одного из лидеров высокотехнологичной промышленности в России», — сказал Анатолий Гарбузов.

Подписанное соглашение устанавливает общие принципы взаимодействия Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы с компанией-производителем роботехнического оборудования «Технорэд», предприятием «Лассард», специализирующемся на производстве лазерных комплексов и оптомеханических изделий, а также производителем интерактивного оборудования «Некс-Т». Среди них – обмен знаниями между специалистами Департамента и компаний, совместные зарубежные поездки в целях содействия улучшению экспортного потенциала, привлечение инвестиций в перспективные разработки и развитие кадрового потенциала.

«Наша компания берет на себя важную задачу — выпустить 25 тыс. роботов и робототехнических комплексов, что составляет почти треть от общего объема Национального проекта «Средства производства и автоматизации». Уверен, что без формирования мощного индустриального кластера, консолидации лидеров отрасли, внедрения единых стандартов и системной подготовки кадров этого результата достичь невозможно. Только объединив усилия, обмениваясь опытом, технологиями и разрабатывая совместные решения, мы обеспечим укрепление технологического суверенитета нашей страны, выполним цели Национального проекта, а также будем на шаг ближе к тому, чтобы Москва стала одним из мировых центров инноваций и лидирующим городом по развитию робототехнической отрасли», — сказал генеральный директор компании «Технорэд» Артем Лукин.

«Москва, благодаря верным решениям и усилиям, предпринимаемым Правительством, уже стала технологическим центром страны. На производстве «Некс-Т» успешно внедрены российские роботизированные комплексы, которые показали высокую эффективность и надёжность в повседневной работе. Данное соглашение имеет важное значение для реализации стратегической задачи по развитию робототехники до 2030 г., поставленной Президентом России. Уверен, что совместная работа резидентов ОЭЗ, обладающих многолетней экспертизой, значительным опытом в НИОКР, а также в области производства сенсорных дисплеев и панелей управления «Некс-Т», которые используются в станкостроении, выведет отрасль на новый уровень», — сказал генеральный директор «Некс-Т» Владимир Крикушенко.

«Соглашение с Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы – это мощный импульс для дальнейшего развития. Это доступ к новым ресурсам, синергия с другими участниками индустрии и, что очень важно, – уверенность в востребованности наших решений на самом перспективном рынке страны. Мы верим, что будущее отечественной промышленности – за интеллектуальной автоматизацией, за роботами, которые не заменяют человека, а усиливают его возможности. И вместе с нашими партнерами, с поддержкой города Москвы, мы это будущее строим уже сегодня», — сказал генеральный директор компании «Лассард» Олег Нефедов.