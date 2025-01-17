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Интегратор «Крайон» сбежал от своего норвежского учредителя и стал полностью российским

С 1 января 2025 г. компания «Крайон», занимающаяся интегрированными ИТ-решениями, официально стала полностью российской. Доли в уставном капитале теперь принадлежат топ-менеджерам: Вадиму Юну (45%), Инне Казачковой (41%), Александру Кутовскому (10%) и Владимиру Еронину (4%).

На 100% российский

Как стало известно CNews, крупный ИТ-интегратор «Крайон» официально стал полностью российской компанией. Об этом CNews сообщили представители компании.

Ранее главным учредителем организации была Норвежская компания Crayon Group AS. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, на данный момент доли «Крайона» в уставном капитале распределены между топ-менеджерами: Вадимом Юном (45%), Инной Казачковой (41%), Александром Кутовским (10%) и Владимиром Ерониным (4%).

Представители компании «Крайон» уточнили, что процесс изменений в структуре учредителей завершен. В компании ожидают, что обновление состава собственников создаст новые возможности для дальнейшего развития на российском рынке информационных технологий, где «Крайон» успешно работает уже более пяти лет. Также организация рассчитывает, что полученный статус позволит ей еще глубже интегрироваться в локальный рынок, предоставлять решения с учетом его особенностей и содействовать развитию цифрового суверенитета страны.

О компании

Ранее компания «Крайон» была частью международного ИТ-интегратора Crayon Group AS с основным офисом в Норвегии и носила название «Crayon Россия». В конце 2022 г. она отделилась от материнской структуры и продолжила свою деятельность на российском рынке под новым брендом, однако Crayon Group AS на тот момент оставалась учредителем.

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«Крайон» стал полностью российским

«Crayon Россия» имела статус партнера Veeam Software, данный статус сохраняется за Crayon Group AS, согласно информации, размещенной на официальном сайте глобального интегратора, который представлен в 39 странах мира.

По данным финансового отчета компании за 2023 г., выручка увеличилась на 78% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 4,418 млрд руб.

Компания также занимает 94-е место в рейтинге «CNews300: Крупнейшие ИТ-компании России 2023».

В марте компания предупреждала пользователей продуктов Veeam о санкциях

В марте 2024 г. стало известно, что Veeam Software планирует ограничить доступ российским клиентам к своим сервисам. Об этом «Крайон» узнал «по внутренним каналам и от дистрибьюторов» и сообщил российским СМИ.

Сообщалось, что пользователи Veeam могут столкнуться с прекращением доступа к обновлениям программного обеспечения и потерей права на техническую поддержку. Также ожидались проблемы с доступом к личному кабинету пользователя. Похожие сложности уже наблюдались у некоторых клиентов Veeam в России.

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Энергия ИИ

Компания «Крайон» изучила различные возможные сценарии развития событий, и все они не внушали оптимизма. В частности, в компании допускали вариант полной блокировки всех ключей, которые подтверждали наличие у российских клиентов лицензий на использование ПО и сервисов Veeam.

Сама Veeam приостановила продажи своей продукции на территории России в начале марта 2022 г. в связи с началом СВО на Украине.

В конце мая 2022 г. Veeam приняла решение прекратить все бизнес-процессы в России. По информации РБК, об этом компания уведомила сотрудников петербургского офиса посредством письма.

Антон Мушинский

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