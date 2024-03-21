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Созданная выходцами из России ИТ-компания с гигантской долей на рынке вводит санкции против российского бизнеса

Созданный выходцами из России вендор продуктов для резервного копирования данных Veeam, подмявший под себя более половины отечественного рынка, намерен лишить россиян доступа к своим ПО и сервисам. В худшем случае клиентов Veeam в нашей стране ждет отзыв ранее приобретенных лицензий и блокировка личного кабинета, в лучшем – отказ в технической поддержке и невозможность обновлять установленное ПО.

Veeam отключает россиян

Компания Veeam Software, разработчик решений для резервного копирования, планирует ограничить доступ российским клиентам к своим сервисам. Об этом CNews рассказал представитель ИТ-консалтинговой компании «Крайон», которая ранее выступала авторизованным партнером Veeam.

О предстоящих блокировках в России решений Veeam Software «Крайон» стало известно «по внутренним каналам и от дистрибьюторов».

Согласно имеющейся информации, решение касается всех видов продуктов и услуг, предлагаемых Veeam, включая ПО для управления данными в облачных хранилищах, резервного копирования, восстановления после сбоев и защиты данных. По словам собеседника CNews из «Крайон», Veeam «давно не выходит на связь».

В компании считают, что пользователям Veeam перекроют доступ к обновлениям ПО и лишат их права на получение технической поддержки. Кроме того, следует ожидать проблем со входом в личный кабинет пользователя. Сложности такого характера уже наблюдаются у некоторых клиентов Veeam из России.

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Фото: Veam Software
Компания Veeam может лишить клиентов из России возможности пользоваться ее ПО и сервисами

«Крайон» рассматривает сразу несколько возможных сценариев дальнейшего развития событий, и все они не выглядят оптимистичными. В компании, в частности, допускают полную блокировку всех ключей, подтверждающих наличие у российских клиентов Veeam лицензий на использование ПО и сервисов. Если же Veeam решит продемонстрировать свою благосклонность к россиянам, то им все же позволят продолжать пользоваться продуктами компании – вплоть до истечения срока действия лицензии. Однако на техническую поддержку со стороны вендора и доступ к обновлениям ПО рассчитывать в таком случае не следует.

На момент публикации данного материала представители Veeam Software прокомментировать информацию о наличии планов по ограничению доступа россиян к программным продуктам компании не смогли.

Как Veeam из России уходила

В начале марта 2022 г. генеральный директор Veeam Ананд Эсваран (Anand Eswaran) написал в корпоративном блоге о приостановке компанией продаж на территории России в связи с началом СВО на Украине.

В конце мая 2022 г. Veeam приняла решение прекратить все бизнес-процессы в России. По информации РБК, об этом компания уведомила сотрудников Петербургского офиса посредством письма.

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Бизнес

Сегодня в перечне партнеров на официальном сайте Veeam отечественные компании отсутствуют, а сам сайт с российских IP-адресов недоступен и встречает посетителей сообщением об ошибке 403 («доступ к запрашиваемой странице запрещен или у пользователя нет прав на просмотр содержимого»).

Согласно оценке «Крайон», продукты и сервисы Veeam в своей нише еще недавно занимали 50-65% российского рынка. Однако в последнее время этот показатель снижается ввиду официального ухода компании из страны и роста популярности отечественных решений.

Американская компания с российскими корнями

Veeam Software была основана в 2006 г. выходцами из России Ратмиром Тимашевым и Андреем Бароновым.

Компания занимается разработкой программного обеспечения для резервного копирования виртуальных машин и мониторинга виртуальных сред. Штаб-квартира компании первоначально была расположена в Швейцарии (город Бар), региональные офисы открыты в нескольких десятках стран. Центр разработок компании ранее находился в Санкт-Петербурге.

В 2020 г. Veeam перешла в собственность американского венчурного фонда Insight Partners в результате сделки, которая оценивалась в $5 млрд. Штаб-квартира компании также была перемещена в США – в Колумбус, штат Огайо.

По данным Craft.co, совокупная выручка Veeam в 2021 г. достигла $1 млрд.

Несколько фактов о компании «Крайон»

Компания, известная сегодня как «Крайон», ранее принадлежала международному ИТ-интегратору Crayon Group AS со штаб-квартирой в Норвегии и называлась «Crayon Россия». Однако в конце 2022 г. она отделилась от материнской структуры и продолжила работу на российском рынке под новым брендом.

«Crayon Россия» имела статус партнера Veeam Software, а Crayon до сих пор им является, следует из информации, опубликованной на официальном сайте глобального интегратора, представленного в 39 странах мира.

Microsoft изгоняет российский бизнес из облаков

15 марта 2024 г., как писал CNews, стало известно, что Microsoft, Amazon и Google, крупнейшие игроки на мировом рынке облачных сервисов, намерены лишить российские компании доступа к своим облакам с 20 марта 2024 г.

Корпорация Google впоследствии эту информацию опровергла. Microsoft же, по данным Softline, решила перенести отключение отечественных компаний от облаков на конец марта.

Дмитрий Степанов

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