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Горький Тех АНО



25.04.2025 В Нижнем Новгороде появилась первая в России будка фрод-рулетки 1
02.12.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2024 года 1
28.05.2024 «Крайон» выходит на рынок Нижегородской области 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Горький Тех АНО и организации, системы, технологии, персоны:

МСК Групп - Даком М 80 1
Крайон - ранее Crayon Россия 21 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3320 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 158 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3027 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3014 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2015 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5045 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1233 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 1
Федеральное казначейство России 1806 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2743 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11948 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2953 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6053 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2798 1
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 26 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4911 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67364 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52225 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11360 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3016 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4000 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2589 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7904 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28641 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2946 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5140 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 793 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2230 1
Оповещение и уведомление - Notification 4811 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10338 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 817 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21667 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20350 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6259 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11288 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20990 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 299 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1018 1
ГИИС ДМДК - Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней 15 1
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 62 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5388 1
МСК Групп - Даком М - Space VDI 30 1
Юн Вадим 10 1
Агеев Денис 35 1
Федосеев Евгений 4 1
Синелобов Александр 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 147823 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1938 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43933 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3185 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7667 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8705 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 620 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4211 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6303 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7868 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48929 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52234 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5945 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3694 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6823 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8177 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1187 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8969 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7965 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13967 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2493 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4016 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 696 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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