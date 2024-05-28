«Крайон» выходит на рынок Нижегородской области

«Крайон», российская ИТ-консалтинговая компания в сфере цифровизации и поставщик интегрированных ИТ-решений, расширяет географию своего бизнеса на Нижегородскую область. Компания заключила соглашение о сотрудничестве с АНО «Горький Тех» — центром поддержки и координации отечественных цифровых технологий и разработчиков в Нижегородской области. Об этом CNews сообщили представители «Крайон».

Соглашение было подписано генеральным директором компании «Крайон» Вадимом Юном и директором АНО «Горький Тех» Евгением Федосеевым в присутствии Министра цифрового развития и связи Нижегородской области Александра Синелобова. Согласно документу «Крайон» своей деятельностью будет активно способствовать популяризации и внедрению российских импортонезависимых ИТ-продуктов в различных экономических и социальных сферах региона, увеличению количества нижегородских компаний, использующих отечественные ИТ-решения, а также участвовать в подготовке ИТ-кадров для развития цифровой экономики и создания прочной базы цифрового суверенитета региона.

Также «Крайон» подписала меморандум о сотрудничестве с ООО «Даком М» (бренд Space) – российским разработчиком программного обеспечения, который создает решения на основе облачных технологий для построения распределенных инфраструктур предприятий различных масштабов. Среди них платформа виртуализации SpaceVM, предназначенная для развертывания корпоративных облачных сред и оснащения центров обработки данных, а также Space VDI — решение для организации виртуальных рабочих столов. Компании займутся совместным продвижением отечественных ИТ-продуктов и сервисов, способных стать достойной и надежной альтернативой зарубежным решениям.

«Мы рады начать сотрудничество с компанией Крайон. Вместе мы сможем внести значительный вклад в развитие сферы информационных технологий и предложить эффективные решения для бизнеса в различных отраслях экономики России» – сказал Денис Агеев, председатель совета директоров компании «Даком М».

Помимо этого, компания «Крайон» анонсировала открытие офиса в Нижнем Новгороде, чтобы обеспечить постоянное присутствие в регионе, более тесно сотрудничать с локальными компаниями, а также оказывать им поддержку на регулярной основе.

«Открывая для себя новый регион, мы ставим, в первую очередь, задачу способствовать развитию локального ИТ-рынка, используя свои знания, опыт, ресурсы и обширную сеть партнеров. С точки зрения развития сферы информационных технологий Нижегородская область – это один из самых передовых регионов в нашей стране. И мы видим и ценим те усилия, которые прилагает Правительство области, чтобы создать сплоченное сообщество из местных ИТ-профессионалов, а также привлечь экспертов и компании из других регионов. «Крайон» рад стать частью этого мира, и сегодня мы делаем первый шаг на этом пути, заключив два важных соглашения о сотрудничестве» – сказал Вадим Юн, генеральный директор «Крайон».

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Компания «Крайон» — ИТ-консалтинговая компания в области цифровизации бизнеса. Компетенции «Крайон» сосредоточены в области поставок ПО и оборудования любой сложности, а также технической поддержки как российских, так и зарубежных вендоров. В каждом из основных направлений «Крайон» выполняет проекты, подразумевающие под собой оказание консалтинговых, интеграционных услуг, разработку решений на заказ и другое. У «Крайон» более 150 партнеров и более 2000 клиентов. Компания работает в различных сферах и сегментах бизнеса, а также имеет опыт построения новых, импортоопережающих систем и решений.