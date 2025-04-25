В Нижнем Новгороде появилась первая в России будка фрод-рулетки

«Т-Банк» совместно с правительством Нижегородской области и при содействии АНО «Горький Тех» установил в городе первую в России стационарную будку фрод-рулетки — не имеющего аналогов сервиса по перехвату звонков мошенников. Жители и гости Нижнего Новгорода смогут протестировать фрод-рулетку с 25 апреля по 25 мая 2025 г. в ТРК «Фантастика» (ул. Родионова, 187).

Фрод-рулетка «Ловушка для мошенников» — это первый в мире сервис, который в режиме реального времени перехватывает звонки мошенников и анонимно перенаправляет их на пользователей, которые нейтрализуют время и финансы злоумышленников. За каждый час разговора с игроками фрод-рулетки мошенники теряют более 12 тыс. руб. Сейчас сервис работает в тестовом режиме для ограниченного количества пользователей, оставивших заявку на подключение к тесту в 2024 г.

В будке фрод-рулетки в ТРК «Фантастика» любой желающий сможет вызвать перехват звонка и поговорить с реальным мошенником. Пользователю необходимо удерживать его на линии как можно дольше, тратя таким образом его время, в которое он не сможет обмануть реальных жертв.

Звонки аферистов выявляются в реальном времени и анонимно перенаправляются участникам, которые всегда знают, что общаются со злоумышленником, благодаря предупреждению: «Внимание, мошенник фрод-рулетки на линии».

Егор Поляков, заместитель губернатора Нижегородской области: «Важно не только внедрять технологические инновации, но и формировать у жителей навыки их безопасного использования. Проект «Ловушка для мошенников» — уникальный инструмент обучения граждан противодействию телефонному мошенничеству в условиях реального взаимодействия с аферистами. Поддержка подобных инициатив способствует не только повышению уровня цифровой безопасности, но и развитию у граждан компетенций, необходимых для защиты от киберугроз».

Перед стартом участники смогут пройти первоначальную психологическую подготовку: изучить типичные методы воздействия мошенников, тактические приемы, как удерживать их дольше и получить другие советы по безопасности. Обучающие материалам будут актуализироваться в зависимости от изменений в поведенческих паттернах злоумышленников.

Олег Замиралов, руководитель центра экосистемной защиты «Т-Банка»: «Установка фрод-рулетки на различных мероприятиях уже не впервые демонстрирует высокий интерес со стороны аудитории — каждый раз мы наблюдаем значительный поток желающих протестировать уникальную технологию перехвата мошеннических звонков. Данный инструмент помогает выработать иммунитет к телефонному мошенничеству. В ближайшее время планируем запуск фрод-рулетки для всех клиентов банка».

Эта инициатива проводится в рамках долгосрочного сотрудничества между «Т-Мобайлом», «Т-Банком» и правительством Нижегородской области в сфере ИТ, образования, внедрения инноваций, развития городских проектов и защиты жителей региона от мошенничества.