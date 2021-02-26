Crayon стала LSP-партнером Microsoft

Crayon в России получила статус Microsoft Licensing Solution Provider (LSP). Он присваивается крупнейшим партнерам Microsoft и дает право работать с крупными компаниями и госсектором: поставлять лицензионное программное обеспечение Microsoft в рамках корпоративного лицензирования и осуществлять техническую поддержку.

Crayon стала первым новым LSP-партнером Microsoft за последние тринадцать лет в России. Фокус Microsoft сместился на партнеров, которые оказывают лучшую сервисную поддержку, что соответствует приоритетам Crayon. Компания специализируется на проектах в области управления и оптимизации ИТ-инфраструктуры, облачных технологий и разработки решений с применением искусственного интеллекта и анализа больших данных. Теперь российские заказчики Crayon смогут снизить затраты на ИT и повысить управляемость и безопасность ИT-инфраструктуры благодаря LSP-партнерству.

Статус LSP присваивается партнерам, которые работают с крупными заказчиками, готовыми использовать программное обеспечение Microsoft в качестве корпоративного стандарта. Для Crayon статус LSP станет инструментом построения долгосрочных плодотворных отношений с клиентами. Так, Crayon — один из немногих партнеров во всем мире, обладающих статусом Azure Expert MSP, который подтверждает наличие широкого портфеля сервисов на базе Microsoft Azure. Crayon уже реализует сервисы на основе продуктов Microsoft — облачные решения Cloud-iQ.

На российский рынок Crayon вышла чуть больше года назад, но уже зарекомендовала себя как стратегически важный партнер для Microsoft. «Crayon Россия» предоставляет услуги таким компаниям, как «Аэрофлот», «Лукойл», Сбербанк, Faberlic, «Додо пицца».

«Работа с продуктами Microsoft — это 80% бизнеса Crayon — как глобального, так и российского. В России мы активно продвигаем облачные технологии Microsoft — для многих клиентов занимаемся развертыванием и модернизацией ИТ-инфраструктуры компании на облачной платформе Microsoft Azure. Статус даст нам возможность предлагать крупным клиентам комплексные решения на выгодных условиях. Благодаря этому Crayon Россия получит новые возможности для развития» — сказал Вадим Юн, генеральный директор компании Crayon в России.

«Мы поздравляем Crayon с получением нового статуса. Высокий уровень профессионализма, который продемонстрировала компания на Российском рынке, станет залогом ее успешной работы с крупными заказчиками. Уверен, что Crayon будет надежным партнером ведущих российских компаний на пути цифровой трансформации», — сказал Александр Беленький, директор департамента по работе с партнерами Microsoft в России.