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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 169707
ИКТ 13222
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Arcsinus Арксинус

Arcsinus - Арксинус


26.02.2025 Какие HR-инструменты помогают справиться с дефицитом кадров 1
30.07.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг компаний по заказной разработке ПО 2024 1
28.06.2024 Персонализация работы с покупателями диктует требования к информационной безопасности 1
23.04.2024 «Яндекс» построил свое решение для «умного дома» на китайской платформе, хотя у него есть собственная 1
12.02.2024 VK купила компанию «Много приложений» ради ее сотрудников, разработчиков RuStore 1
09.12.2023 Какие цифровые сервисы помогут привлечь в компанию лучших специалистов 1
20.11.2023 Конференция CNews «Современный цифровой офис 2023» состоится 28 ноября 1
31.10.2023 Как понять, что цифровой продукт готов: чек-лист для разработчиков 1
17.03.2023 VK, Сбербанк и «Яндекс» «вот-вот» покажут Правительству мегапроект «убийцы» Android 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Arcsinus и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7436 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 317 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3958 2
Google LLC 11832 2
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 116 2
1С-Рарус 888 2
ProfSoft - ПрофСофт 2 2
Softline - Софтлайн 2851 2
SimbirSoft - СимбирСофт 76 2
Ростелеком 9755 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4921 1
Amazon Inc - Amazon.com 3015 1
Huawei 3955 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5682 1
Ред Софт - Red Soft 726 1
DEXP 53 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 44 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1929 1
Базальт СПО - BaseALT 663 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 321 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 856 1
Fly - Explay - Эксплей 240 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 272 1
notAnotherOne - Технологическая Сингулярность - Speechmate - Девайсы Пятого Поколения 5 1
Финтех Лаб - Fintech Lab 14 1
Цифра ГК 2441 1
ПроСофт - ProSoft 78 1
8273 1
Т1 Иннотех 178 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 159 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 205 1
Retail Services - Ритейл Сервисез 12 1
iiko - айко 47 1
VK - Много приложений 3 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 815 1
PARMA Technologies Group - Парма Технолоджис Груп - PARMA TG - PARMA Advanced Technologies - Парма Эдвансет Технолоджис 23 1
ЭКОПСИ Консалтинг - Ecopsy 16 1
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 32 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 273 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7387 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2819 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 268 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 495 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 235 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 2
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 20 1
АльфаСтрахование СГ 322 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 48 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 70 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1957 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 988 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 63 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11743 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4795 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 836 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51054 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19648 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11230 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3326 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3097 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8623 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24295 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66794 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7648 2
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27834 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12626 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12603 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24295 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5345 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 828 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13765 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21303 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30991 2
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25531 1
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7472 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 790 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12246 1
Google Android - приложения и разработчики 597 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24608 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 884 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13283 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10301 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 534 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 637 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 663 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11455 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2855 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5291 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8091 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1081 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2084 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29894 1
Google Android 14073 2
Google Gmail 947 2
VK RuStore - Рустор 348 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 497 2
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 118 1
Google YouTube - Видеохостинг 2762 1
Google Play - Google Store - Android Market 3309 1
Kaspersky OS 125 1
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 186 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 957 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 835 1
Honor - серия смартфонов 208 1
Huawei AppGallery 283 1
Google Android Package Kit - APK 187 1
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 244 1
Google Mobile Services - GMS 69 1
Nokia Xseries 53 1
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 61 1
Linux - Debian PureOS 9 1
Yandex.Kit - Яндекс.Кит - Yandex.Shell 44 1
Amazon Fire TV - Amazon Fire OS 31 1
Норникель - Суперника 12 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2051 1
Яндекс.Маркет 954 1
Яндекс.Маркет - Tuvio 14 1
AWG - SkillStaff 28 1
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 45 1
FreePik 1032 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 637 1
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 136 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2289 1
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 78 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1120 1
Голуб Павел 7 6
Корнейчук Василий 6 2
Саттаров Даниэль 2 2
Пижанков Максим 3 2
Слободин Виталий 19 2
Луганцев Александр 51 2
Григорян Александр 12 2
Чернышенко Дмитрий 568 1
Вильянов Сергей 15 1
Аскаров Игорь 1 1
Проскуряков Егор 1 1
Комаров Александр 22 1
Шадаев Максут 1017 1
Динерштейн Илья 2 1
Рензяев Константин 63 1
Папин Дмитрий 2 1
Фомичев Михаил 1 1
Мелентьева Елена 1 1
Шабашкевич Никита 8 1
Тарантасов Геннадий 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 145518 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17143 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2887 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3108 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2683 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1553 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7882 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13661 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14492 2
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 315 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2341 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24262 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8571 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5817 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51437 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5113 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16404 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 376 1
Английский язык 6662 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1900 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29338 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18684 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3502 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48345 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3675 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6000 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4389 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6179 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 207 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 510 1
Минобороны РФ - ФГИС ЕРВУ - Реестр воинского учета - Воинский учёт - Призыв воинский - Отсрочка от армии (призыва) - Отсрочка от воинской обязанности - Отсрочка от срочной службы 148 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5559 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9898 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1248 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5460 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 788 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4915 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 926 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11012 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 540 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4690 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 152 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1898 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8150 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2023 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342779, в очереди разбора - 765928.
Создано именных указателей - 169707.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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