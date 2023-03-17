VK, Сбербанк и «Яндекс» «вот-вот» покажут Правительству мегапроект «убийцы» Android

В России хотят импортозаместить мобильную операционную систему Android. Проект отечественной модификации сейчас обсуждают ИТ-компании и Минцифры, в ближайшее время его представят вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. За создание суверенной ОС возьмутся VK, «Яндекс» и Сбербанк.



Альтернативная ОС по мотивам

С начала 2023 г. Минцифры и представители российской ИТ-индустрии обсуждают проект суверенной мобильной экосистемы на основе открытого общедоступного кода Android. Проект, которым занимается Центр экспертизы и координации информатизации при Минцифры, планируют представить профильному вице-примеру Дмитрию Чернышенко, пишет «Коммерсант».

За создание отечественной альтернативы решили взяться из-за того, что после 24 февраля 2022 г. множество приложений российских разработчиков удалили из зарубежных маркетплейсов, некоторые функции других приложений стали для пользователей из России недоступны. Получали разработчики и отказы от Google лицензировать их сервисы для обеспечения геолокации.

В 2023 г. в Минцифры прошло два совещания, посвященные проекту, с участием представителей VK, «Яндекса», Сбербанка, «Ростелекома», «Открытых мобильных платформ» (разработчик ОС «Аврора»), «Лаборатории Касперского» (KasperskyOS), группы «Астра» (ОС Astra Linux), «Базальт СПО» (ОС «Альт»), НТЦ ИТ РОСА (ОС «Роса») и «Ред софт» («Ред ОС»). Присутствовали на заседании и российские вендоры потребительской электроники, в частности, «Аквариус» и F+ tech. Минцифры предложило VK, «Яндексу», Сбербанку и «Ростелекому» создать совместную структуру для проекта ОС на базе Android.

Главным интересантом проекта, говорят источники издания, является VK, запустившая под эгидой Минцифры в 2022 г. магазин Android-приложений RuStore и связанный с ним набор сервисов.

Фото: архив CNews VK запустила магазин Android-приложений RuStore в 2022 году

Ведомство, в свою очередь, собирается принудить производителей телефонов интегрировать магазин в систему таким образом, чтобы фоновые сервисы работали и в том случае, если пользователь отключит RuStore.

Кто будет платить

По данным издания, VK не планирует спонсировать разработку полного аналога системных сервисов Google и рассчитывает на господдержку. В то же время уже очевидно, что проект потребует затрат и со стороны бизнеса.

Сообщается, что против создания новой ОС выступил «Ростелеком», контролирующий компанию, разрабатывающую ОС «Аврора». Именно ей корпорация все еще надеется заинтересовать производителей гаджетов. При этом в 2022 г. Минцифры убрало из программы цифровой трансформации статью расходов на «Аврору» в размере 22 млрд руб. Сейчас «Ростелеком» развивает операционную систему за свой счет.

Сооснователь компании по разработке цифровых платформ Arcsinus Павел Голуб объяснил изданию, что ролевая модель для участников проекта – это, скорее всего, Huawei с его Harmony OS, появление которой в 2019 г. снизило зависимость китайского гиганта от Google. Эта операционная система стала единственным успешным проектом такого рода, в отличие от ОС MeeGo, Sailfish, Tizen, Nokia X Platform, PureOS, Plasma Mobile, которые остались нишевыми решениями.

В то же время на создание новой российской ОС потребуется не менее двух лет, и то, если будет подготовлен проектный план, распределены зоны ответственности и сформирована управляющая структура, говорит Голуб. Для этого же необходимо, чтобы все участники проекта сошлись во взглядах.

«На первую версию Harmony у Huawei ушли десятки миллионов долларов, – отметил Голуб. – Для версии 2.0 привлекали разработчиков со всего мира, а на продвижение выделили $200 млн. Запуская магазин приложений App Gallery, Huawei субсидировала разработчиков, чтобы те переносили свои сервисы, так что инвестиции в проект отечественной ОС потребуются чувствительные, хотя и посильные для заявленных участников».

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Ведущий аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов в разговоре с изданием выразил сомнение в том, что участники проекта смогут объединить разработки в области системного ПО. Как минимум, это будет сложно из-за разных принципов работы. В то же время VK с RuStore может отвечать за коммерческую часть, «Яндекс» – «применить опыт создания оболочки для системы».

Как может выглядеть ОС на основе Android

Напомним, ОС Android – это комбинация из компонентов, которые распространяются свободно (основной код в рамках AOSP) и только по соглашению с корпорацией (компоненты ПО Google, например Google Mobile Services, Play Market, Gmail, YouTube, сервисы для отправки push-уведомлений и платежей внутри приложений).

Авторы приложений для Android могут создавать программы, которые не базируются на GMS, а производители телефонов могут создавать гаджеты, используя лишь открытый код AOSP или его модифицированные версии.

У некоторых корпораций в мире есть опыт создания систем на основе AOSP без GMS. В 2013 г. Nokia выпускала бюджетные гаджеты Nokia X на модифицированной версии Android, которые продавались в России с сервисами Nokia и «Яндекса». Amazon разрабатывает Fire OS для планшетов и ТВ-приставок.

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«Яндекс» в 2014 г. представил версию Android «Яндекс.Kit», ее устанавливали на смартфон Huawei Honor 3 и российские гаджеты Explay, DEXP и Smarto. В 2015 г. проект был закрыт.

Система на базе AOSP применяется и в приставках SberBox (бренд SberDevices), причем с 2022 г. приставки могут использовать Android-программы с помощью установочных пакетов APK.

AOSP в качестве платформы для умных устройств часто выбирают потому, что она совместима с широким диапазоном аппаратного обеспечения, а «принципы разработки под Android распространены максимально широко», отметил в беседе с изданием представитель департамента R&D дизайн-хауса notAnotherOne.