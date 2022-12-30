В России появится мобильная ОС на замену Android и iOS. Ее всего за год создадут «Яндекс» и VK

VK и «Яндекс» при участии Сбербанка и «Ростелекома» создадут пользовательскую мобильную ОС с поддержкой Android-приложений. Ее соберут на базе открытой платформы AOSP. Вместо сервисов Google в ней будет собственный набор штатных приложений, но пока неизвестно, чем разработчики намерены заменить YouTube. Разработка, по предварительным прогнозам, займет около года.

Российский Android

В России будет организован консорциум из крупных ИТ-компаний, которые сообща займутся разработкой пользовательской мобильной ОС, пишет «Коммерсант». Система, которую создадут эти компании, будет ориентирована на обычных потребителей, и переход на нее с привычных Android и iOS, особенно с Android, будет максимально безболезненным.

В консорциум, по информации издания войдут холдинг VK, еще недавно называвшийся Mail.ru Group, и интернет-гигант «Яндекс». К ним присоединятся оператор связи «Ростелеком» и Сбербанк.

Согласно имеющимся данным, система не будет разрабатываться совершенно с нуля. За основу возьмут Android, вероятнее всего, ее открытую версию Android Open Source Project. Отсюда и вытекает легкость перехода на нее с обычной ОС Android – приложения будут совместимы, и пользователям не придется искать аналоги привычных утилит, если они захотят «импортозаместиться».

Ждать релиза отечественного Android годами, судя по всему, не придется

По оценкам источников издания на российском рынке электроники, на разработку системы потребуется не больше года. Однако точные сроки пока не называются.

Не все так просто

Но кое с чем у адептов Android все же могут возникнуть трудности на первом этапе. Как пишет «Коммерсант», в будущей системе появится собственная платформа мобильных сервисов, которая, вероятнее всего, заменит привычные всем Google Mobile Services. К последним относятся приложения YouTube, Gmail, Maps, Photos и др.

По большому счету, у большинства мобильных сервисов Google есть российские аналоги, превосходящие их как по популярности в России, так и по функциональным возможностям. Свои мобильные почтовые клиенты имеются, например, и у VK, и у «Яндекса».

В то же время импортозаместить YouTube будет уже далеко не так просто. Это объективно самый популярный видеосервис не только в России, но и в мире, а имеющиеся в России аналоги пока не способны на равных конкурировать с ним, в том числе и по охвату российской аудитории. Для примера, канал отечественного автоблогера AcademeG на YouTube на момент выхода материала насчитывал 5,41 млн подписчиков, а аналогичный его канал на RuTube – менее 27 тыс. подписчиков.

По пути Huawei

В мире уже есть прецедент по созданию национальной мобильной ОС на замену Android со своими сервисами – его создал Китай. В мае 2019 г. власти США отлучили компанию Huawei от сервисов Google, а уже к августу 2019 г. у нее была готова первая стабильная версия Harmony OS – платформы, которая в дальнейшем превратилась в экосистему. Поначалу она не предназначалась для смартфонов, но к релизу версии 2.0 появилась ее модификация и для этих устройств. И да, под Harmony OS можно запускать Android-приложения.

Harmony OS уже три года, но Android она еще не победила, так что ему пока рано уходить из КНР

К концу 2019 г. Huawei создала Huawei Mobile Services – свой аналог Google Media Services. YouTube там, разумеется, нет – его заменили на французский сервис DailyMotion, навечно заблокированный в России с января 2017 г.

И пользователям, и корпорациям

На декабрь 2022 г. в России уже существовала сравнительно широко распространенная мобильная платформа «Аврора». Ее разработкой ведает компания «Открытые мобильные платформы» при непосредственном участии «Ростелекома», который в скором будущем также займется созданием новой платформы.

Как получить ₽30 млн на вывод решения в области искусственного интеллекта на новые рынки Поддержка ИТ-отрасли

Разработка «Авроры», первоначально носившей название Sailfish OS, была начата в 2011 г. выходцами из Nokia, которые основали собственную компанию Jolla. В России эта ОС впервые появилась в 2016 г. под именем Sailfish Mobile OS Rus.

Под контроль «Ростелекома» компания и ее ОС перешли в марте 2018 г. В феврале 2019 г. ОС получила свое нынешнее название «Аврора».

«Аврора», в отличие от будущей ОС, на обычных пользователей почти не ориентирована. Это подтверждает, в том числе, и отсутствие на витринах магазинов планшетов и смартфонов на ее основе, а также рейтинг популярности мобильных платформ в России. По данным StatCounter за ноябрь 2022 г. россияне больше всего любят Android – 72,44% рынка против 27,25% у Apple iOS. Все остальные существующие платформы, включая «Аврору», делят оставшуюся 0,31-процентную долю.

Разработка российского Android будет быстрой, но сможет ли эта ОС столь же стремительно отобрать хотя бы часть доли рынка у классического Android?

«Аврора» нацелена на корпоративный сегмент. Таким образом, в России скоро будут две отечественные ОС – одна для компаний и госкорпораций, другая для россиян.

Бизнес рассказал, как внедрялись российские ИТ-решения с грантовой поддержкой Поддержка ИТ-отрасли

Свои мобильные ОС разрабатывают и отдельные компании, например, «Лаборатория Касперского», но до широкого их распространения дело пока не дошло.

Разработка стремится к упрощению

Источники издания утверждают постройка российской мобильной ОС на базе открытой версии Android сильно упростит создание для нее коллекции мобильных сервисов, если сравнивать с «Авророй». Разработчикам приложений вообще не придется прикладывать дополнительных усилий – если их софт уже существует в версии для Android, то и на новой ОС он тоже заработает. Для «Авроры» же требуется адаптация программ, и не каждый разработчик пойдет на это. «Поэтому для потребительского сегмента смартфонов и планшетов было решено сделать ОС на Android», – заявил один из источников издания.

Создавать отдельный магазин приложений для будущей ОС и вовсе не надо. С марта 2022 г. в России появилось сразу несколько подобных сервисов. Один из них, RuStore, при участии Минцифры развивает холдинг VK, который примет участие в разработке ОС.

С безопасностью тоже не должно возникнуть проблем. Поскольку в основе системы лежит открытая AOSP, проблем с доступом к апдейтам безопасности возникать не должно.