Market.CNews опубликовал рейтинг компаний по заказной разработке ПО 2024

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг компаний по заказной разработке ПО 2024. Аналитики провели сравнение компетенций, технологического стека и опыта компаний, представленных на российском рынке.

В эпоху импортозамещения одни компании ищут готовые решения, другие «допиливают» их, третьи — создают свои собственные. В любом случае речь идет о постоянной разработке, в том числе заказной.

Аналитики Market.CNews выпускают рейтинг компаний по заказной разработке ПО второй год подряд. В этот раз у всех участников уточнен технологический стек, расширены данные по стоимости специалистов, учтены дополнительные характеристики. Подробности — в обзоре рынка заказной разработки ПО 2024.

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Результаты рейтинга

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие укрупненные критерии:

Общие характеристики компании. Стоимость разработки. Технологический стек. Технологии тестирования.

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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Лидером рейтинга второй год подряд признана компания Девелоника (входит в ГК Softline). За это говорит огромный опыт, достаточно низкие цены на разработку, широкий спектр отраслей, к которым относятся клиенты, насыщенный технологический стек.

© suwannar1981.gmail.com / Фотобанк Фотодженика В эпоху импортозамещения одни компании ищут готовые решения, другие «допиливают» их, третьи — создают свои собственные

На втором месте — SimbirSoft. Здесь стоит отметить самый широкий, на наш взгляд, технологический стек и самый крупный штат разработчиков. По общему числу проектов компания заметно отстает от лидеров. Уровень цен на разработку — высокий.

Таблица 1. Топ-5 компаний по заказной разработке ПО 2024 Место Компания Сумма баллов 1 Девелоника (ГК Softline) 1826 2 SimbirSoft 1743 3 Рексофт (включая RNT Group) 1476 4 PARMA TG 1231 5 Digital Zone 1032

Источник: Market.CNews. Полная версия

Третье место — у Рексофт с достаточно сильными показателями по всем критериям рейтинга. Компанией выполнено более 3000 проектов, штат разработчиков составляет порядка 1000 специалистов; уровень цен — высокий.

Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Заказная разработка ПО. Структура баллов Подробнее: Обзор Заказная разработка ПО 2024 Общие характеристики Публичное поле Технологический стек Доступность услуг 932 291 429 174 876 236 597 34 656 291 501 28 516 246 423 46 472 206 282 72 495 231 174 36 341 171 324 56 406 241 147 54 278 156 201 38 284 161 150 16 306 226 18 16 306 126 24 65 224 191 27 16

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.

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