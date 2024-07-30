Market.CNews опубликовал рейтинг компаний по заказной разработке ПО 2024
ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг компаний по заказной разработке ПО 2024. Аналитики провели сравнение компетенций, технологического стека и опыта компаний, представленных на российском рынке.
В эпоху импортозамещения одни компании ищут готовые решения, другие «допиливают» их, третьи — создают свои собственные. В любом случае речь идет о постоянной разработке, в том числе заказной.
Аналитики Market.CNews выпускают рейтинг компаний по заказной разработке ПО второй год подряд. В этот раз у всех участников уточнен технологический стек, расширены данные по стоимости специалистов, учтены дополнительные характеристики. Подробности — в обзоре рынка заказной разработки ПО 2024.
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Результаты рейтинга
Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие укрупненные критерии:
- Общие характеристики компании.
- Стоимость разработки.
- Технологический стек.
- Технологии тестирования.
По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.
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Лидером рейтинга второй год подряд признана компания Девелоника (входит в ГК Softline). За это говорит огромный опыт, достаточно низкие цены на разработку, широкий спектр отраслей, к которым относятся клиенты, насыщенный технологический стек.
На втором месте — SimbirSoft. Здесь стоит отметить самый широкий, на наш взгляд, технологический стек и самый крупный штат разработчиков. По общему числу проектов компания заметно отстает от лидеров. Уровень цен на разработку — высокий.
Источник: Market.CNews. Полная версия
Третье место — у Рексофт с достаточно сильными показателями по всем критериям рейтинга. Компанией выполнено более 3000 проектов, штат разработчиков составляет порядка 1000 специалистов; уровень цен — высокий.
Структура баллов
На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.
Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.
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