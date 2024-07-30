Разделы

Маркет
|

Market.CNews опубликовал рейтинг компаний по заказной разработке ПО 2024

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг компаний по заказной разработке ПО 2024. Аналитики провели сравнение компетенций, технологического стека и опыта компаний, представленных на российском рынке.

В эпоху импортозамещения одни компании ищут готовые решения, другие «допиливают» их, третьи — создают свои собственные. В любом случае речь идет о постоянной разработке, в том числе заказной.

Аналитики Market.CNews выпускают рейтинг компаний по заказной разработке ПО второй год подряд. В этот раз у всех участников уточнен технологический стек, расширены данные по стоимости специалистов, учтены дополнительные характеристики. Подробности — в обзоре рынка заказной разработки ПО 2024.

Перейти к обзору рынка заказной разработки ПО 2024

Результаты рейтинга

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие укрупненные критерии:

  1. Общие характеристики компании.
  2. Стоимость разработки.
  3. Технологический стек.
  4. Технологии тестирования.

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

Перейти к рейтингу компаний по заказной разработке ПО 2024

Лидером рейтинга второй год подряд признана компания Девелоника (входит в ГК Softline). За это говорит огромный опыт, достаточно низкие цены на разработку, широкий спектр отраслей, к которым относятся клиенты, насыщенный технологический стек.

© suwannar1981.gmail.com / Фотобанк Фотодженика
В эпоху импортозамещения одни компании ищут готовые решения, другие «допиливают» их, третьи — создают свои собственные

На втором месте — SimbirSoft. Здесь стоит отметить самый широкий, на наш взгляд, технологический стек и самый крупный штат разработчиков. По общему числу проектов компания заметно отстает от лидеров. Уровень цен на разработку — высокий.

Таблица 1. Топ-5 компаний по заказной разработке ПО 2024

Место Компания Сумма баллов
1 Девелоника (ГК Softline) 1826
2 SimbirSoft 1743
3 Рексофт (включая RNT Group) 1476
4 PARMA TG 1231
5 Digital Zone 1032

Источник: Market.CNews. Полная версия

Третье место — у Рексофт с достаточно сильными показателями по всем критериям рейтинга. Компанией выполнено более 3000 проектов, штат разработчиков составляет порядка 1000 специалистов; уровень цен — высокий.

Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Заказная разработка ПО. Структура баллов

Подробнее: Обзор Заказная разработка ПО 2024

Общие характеристики
Публичное поле
Технологический стек
Доступность услуг

932
291
429
174
876
236
597
34
656
291
501
28
516
246
423
46
472
206
282
72
495
231
174
36
341
171
324
56
406
241
147
54
278
156
201
38

284
161
150
16
306
226
18
16
306
126
24
65
224
191
27
16

Источник: ИТ-маркетплейс Market.CNews, 2024 г.

Алексей Кузнецов, ЦКР: Система для защищенного файлообмена должна быть не менее удобной, чем мессенджеры
безопасность

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.

Перейти к обзору рынка заказной разработки ПО 2024

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой WEB в теме письма.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

Market.CNews опубликовал рейтинг методологов по налоговому мониторингу 2024

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Market.CNews опубликовал ТЭО при выборе между IaaS, частным облаком и on-prem

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

Market.CNews опубликовал рейтинг отечественных платформ виртуализации 2024

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука ICL Raybook S1411 G2R: ультралегкий корпоративный помощник

Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024: лучший ноутбук на Windows?

Обзор Hisense RQ760N4IF1: холодильник будущего с интеллектуальными функциями

Показать еще

Наука

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?

Раскрыта тайна денег раннего Средневековья — она меняет понимание развития всей Европы

Создан самый чистый в мире кремний — это прямой путь к масштабируемым квантовым компьютерам
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024