Tuya Inc

СОБЫТИЯ

02.12.2025 Planeta Laika представила Bluetooth-автокормушку с приложением, работающую без интернета и Wi-Fi 1
05.11.2025 «М.видео» фиксирует рост рынка коммуникационных устройств на 8% по итогам 9 месяцев 2025 года 1
05.11.2025 Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM 1
21.07.2025 Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi 1
08.10.2024 Новые умные гаджеты для домашних животных Planeta Laika — уже в продаже 1
14.06.2024 Самые умные мобильные кондиционеры: хиты продаж 1
14.05.2024 Дома в России становятся «умными» благодаря отечественной ИТ-платформе 1
23.04.2024 «Яндекс» построил свое решение для «умного дома» на китайской платформе, хотя у него есть собственная 2
11.12.2023 Решения для умного дома от MOES на российском рынке 1
15.08.2023 В России создан полностью суверенный умный дом, работающий на отечественной платформе 1
09.09.2022 «Яндекс» разрабатывает шлюз «умного» дома на замену импортным решениям 1
16.08.2022 Сбербанк может избавиться от подразделения по разработке умных гаджетов 1
21.07.2022 Лучшие умные увлажнители воздуха с Wi-Fi: выбор ZOOM 1
06.05.2022 «Сбер» строит собственную платформу умного дома. Без этого его гаджеты не работают и уже изъяты из магазинов 2
10.02.2020 ELARI представила новые решения для умного дома 1

