ELARI представила новые решения для умного дома

ELARI объявила о расширении ассортимента устройств для «умного» дома и представляет новинки, разработанные в рамках партнерства с крупнейшей международной AI+IOT платформой Tuya. В новую линейку вошли ZigBee-датчик температуры и влажности воздуха ELARI Smart T&H Sensor, ZigBee-датчик открытия дверей, окон и ящиков ELARI Smart Door Sensor, а также инфракрасный ZigBee-датчик движения ELARI Smart Motion Sensor, ZigBee-кнопка безопасности ELARI Smart Button и «умный» контроллер для управления устройствами ZigBee ELARI Smart ZigBee Gateway. Благодаря минималистичному дизайну, устройства прекрасно дополнят любой интерьер.

Новые устройства пополнили экосистему бренда, который в прошлом году представил две модели роботов-пылесосов SmartBot и SmartBot Turbo, «умные» розетки Smart Socket и Dual Smart Socket, «умные» лампочки, камеру наблюдения Smart Camera 360°, универсальный инфракрасный пульт, а также уже зарекомендовавшую себя на рынке смарт-колонку ELARI SmartBeat с Алисой от Яндекса.

Интерес потребителей к товарам для «умного» дома стабильно растет, что подтверждает статистика «Яндекса», согласно которой уже более 10% пользователей «умных» колонок с Алисой используют также возможности «умного» дома каждый день. При этом среднее количество устройств у одного пользователя «умного» дома выросло с 1,6 до 4 всего за полгода с момента запуска «умного» дома «Яндекса».

«Российский рынок SmartHome стремительно развивается, — сказал основатель и управляющий директор ELARI Йосеф Закс. — Наша миссия — создавать высокотехнологичные и в то же время простые в использовании продукты, которые позволяют делать жизнь проще и счастливее. Поэтому мы продолжаем расширять экосистему “умного” дома ELARI, дополняя ее новыми решениями. Наши новые устройства позволят вам почувствовать волшебство по-настоящему “умного” дома».