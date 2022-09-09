«Яндекс» разрабатывает шлюз «умного» дома на замену импортным решениям

«Яндекс» собирается выпустить шлюз для устройств «умного» дома. Он предназначен для периферии с поддержкой протокола локальной беспроводной связи Zigbee. Решение должно стать альтернативой зарубежным облачным сервисам для инфраструктуры «умного» дома, которые ушли из России.



Центр «умного» дома

«Яндекс» разрабатывает хаб для управления устройствами «умного» дома по протоколу Zigbee. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке потребительской электроники. В самом «Яндексе» проект комментировать не стали.

В российской части реестра деклараций о соответствии ЕАЭС также встречается упоминание «центра "умного" дома "Яндекс Хаб"». Декларация зарегистрирована 2 сентября 2022 г., как производитель шлюза в ней фигурирует швейцарская «дочка» «Яндекса» Intertech Services AG.

Подразумевается, что разработка компании станет альтернативой облакам для инфраструктуры «умного» дома, поддержку которых уже свернули иностранные вендоры.

О протоколе Zigbee

Устройства с поддержкой Zigbee считаются альтернативой тем, что подключаются к интернету по Wi-Fi и зависят от техподдержки поставщика. Zigbee позволяет обмениваться данными напрямую, без подключения к интернету, это протокол верхнего уровня, который базируется на беспроводном стандарте IEEE 802.15.4. У его истоков стоит организация ZigBee Alliance. Появился протокол в 2004 г. как конкурент Bluetooth, но популярным так и не стал из-за огромного количества обновлений, которые спровоцировали проблемы с совместимостью оборудования.

Сегодня протокол используется в устройствах «умного» дома, которые сертифицированы альянсом Connectivity Standards Alliance (в нем в том числе состоят «Яндекс» и «Сбердевайсы»). Протокол может объединять гаджеты разных производителей на расстояниях 10–100 м независимо от интернет-сервиса. А хаб или шлюз, к которому по протоколу Zigbee подключаются «умные» устройства, способен сам подключаться к интернету, чтобы управлять инфраструктурой дома.

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов в беседе с «Коммерсантом» отметил, что «Яндекс» вряд ли собирается выпускать свои лампы и розетки с поддержкой Zigbee – так как конкурировать с иностранными производителями будет непросто. По всей видимости, предположил эксперт, компания сосредоточилась на построении хаба для таких гаджетов, что кажется интересной стратегией. А вот гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов уверен, что таким образом «Яндекс» разрывает собственную экосистему надвое.

«Умные» гаджеты «Яндекса»

Что касается выпуска собственных устройств с поддержкой Zigbee, компания пока может похвастаться только «умной» колонкой «Яндекс станция» второго поколения, которая вышла в мае 2022 г. «Станция» второго поколения оснащена двумя широкополосными динамиками мощностью по 15 Вт, поддерживаемый диапазон частот – от 65 Гц до 20 кГц. Колонка слушает голосовые команды через ассистента «Алиса». В «Станцию» встроено несколько модулей беспроводной связи. В их числе Bluetooth 5.0 с поддержкой протокола LE (Low Energy), Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5, диапазоны 2,4 и 5 ГГц), а также Zigbee. К колонке можно подключать и другие устройства с поддержкой Zigbee – смарт-розетки, выключатели и др.

В «Станцию» встроено несколько модулей беспроводной связи

Второе поколение «Станции», как предполагается, обзаведется поддержкой протокола Matter, который также иногда используется в устройствах умного дома. Тем более что осенью 2021 г. «Яндекс» даже вошел в международную рабочую группу по разработке единого протокола для умного дома Matter. В августе 2022 г. аналитики «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что колонки от «Яндекса» стали самыми продаваемыми в этом сегменте за первое полугодие 2022 г. Также в число пяти самых популярных брендов вошли VK с «Марусей», Xiaomi (с «Марусей»), JBL (с «Алисой»), и девайсы от Sber с ассистентами «Салют».

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Кроме того, у «Яндекса» есть линейка «умных» ламп и розеток, однако они подключаются к сети по Wi-Fi.

Проблемы с западными вендорами

С весны 2022 г. у ряда российских компаний, развивающих IoT-устройства для «умного» дома, возникли проблемы с западными вендорами. Так, после введения американцами санкций в отношении Сбербанка компания Tuya, на облаке которой работали устройства Sber, прекратила их обслуживать. После этого потребители начали жаловаться на проблемы с управлением устройствами. После этого Сбербанк заявил, что будет разрабатывать свою платформу для «умных» устройств: лампочек, розеток, светодиодных лент, реле и других гаджетов, которыми можно управлять со смартфона.

Отключен был для пользователей из России также облачный сервис Home Connect. Проблемы возникли у обладателей умной бытовой техники Bosch, Siemens, Gaggenau, NEFF, Thermador, Balay, Constructa, Pitsos и Profilo. Исправно работать продолжили только гаджеты, подключенные к китайским облакам, например, Xiaomi и Aqara.