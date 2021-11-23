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«Яндекс» присоединился к разработке Matter — единого стандарта для умного дома

«Яндекс» вошел в международную рабочую группу по разработке Matter — единого протокола для умного дома. Новый протокол позволит унифицировать системы умного дома, сделать их более доступными и удобными для пользователей.

Инициаторами создания единого протокола стали компании Apple, Google и Amazon, а площадку для разработчиков предоставила Connectivity Standards Alliance (бывшая Zigbee Alliance). Задача рабочей группы — создать стандарт, который будет учитывать специфику разных стран и действовать во всем мире. Это поможет упростить и удешевить производство умных устройств, сделать их совместимыми с разными сервисами и голосовыми помощниками. В итоге системы умного дома станут более доступными, удобными и войдут в повседневную жизнь многих людей.

«Мы видим большой потенциал умного дома для развития на российском рынке. В частности, за последний год число пользователей умного дома “Яндекса” выросло более чем в четыре раза. То, что мировые гиганты активно вкладываются в Matter, говорит о том, что они понимают и верят, что за этим стандартом будущее. И мы хотим быть причастными к этому процессу. Именно поэтому нам было важно войти в рабочую группу по разработке Matter», — отметил Сергей Мельник, руководитель умных устройств «Яндекса».

В рабочую группу входит более 300 компаний со всего мира. Ожидается, что устройства на базе нового протокола появятся уже в 2022 г.

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