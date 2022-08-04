Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: продажи «умных» колонок в России за полгода выросли более чем на 70%, до рекордных 780 тыс. штук

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, оценила спрос на «умные» колонки в России за первое полугодие 2022 г. Интерес к девайсам с голосовыми помощниками увеличился в количественном выражении более чем на 70%, до рекордных 780 тыс. устройств. Денежный объем рынка превысил 6 млрд рублей. Лидером категории остается «Яндекс», а самой продаваемой моделью стала «Станция лайт». Выбор колонок в «М.Видео-Эльдорадо» за год увеличился до более чем 35 моделей, а средний чек снизился примерно на 11%, до 7700 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Российский рынок колонок с голосовыми ассистентами продолжает активное развитие за счет расширения ассортимента, вариативности в дизайне, развитии возможностей самих девайсов под разные запросы аудитории, и активному проникновению всей экосистемы «умного дома» в повседневных быт и досуг россиян.

Покупателям на выбор доступно уже несколько десятков «умных» колонок с тремя голосовыми помощниками от российских компаний, произведенные как самими разработчиками ассистентов, так и компаниями-партнерами. Абсолютное большинство продаж в России по итогам первого полугодия пришлось на колонки от «Яндекса» с «Алисой». В число пяти наиболее популярных брендов также вошли VK с «Марусей», Xiaomi (с «Марусей»), JBL (с «Алисой»), и девайсы от Sber с ассистентами «Салют».

Руководитель бизнес-юнита «Развлечения и гаджеты» группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Сухоруков: «Все более широкая аудитория, как взрослые, так и младшее поколение, активно используют «умную» аудиотехнику для разных сценариев: как для получения информации, развлечений, прослушивания музыки, так и управления различными «умными» датчиками или техникой. Можно удаленно включить чайник, стиральную машину или кондиционер, либо насладиться фильмом с качественным звуком на своем смарт-телевизоре, подключив девайс через HDMI или смарт-модуль. Колонка – это также и стильное дополнение в интерьере квартиры или дома. По объемам продаж категория далека от насыщения, имеет потенциал для развития и проникновения в еще большее количество российских домохозяйств. Сейчас в наших сетях широко представлены колонки всех ключевых брендов под разный бюджет, мы стабильно получаем новые поставки, регулярно проводим промоакции, и предлагаем удобные способы покупки как онлайн, так и в магазинах с возможностью лично протестировать и послушать устройство».

В рейтинге наиболее популярных у россиян моделей оказались «умные» устройства от «Яндекса» – «Станция лайт», «Станция мини», «Станция мини» (с часами), «Станция макс» и «Станция мини 2». На шестой строчке рейтинга оказалась «Капсула мини» от VK. Только в «М.Видео-Эльдорадо» в число самых продаваемых устройств вошли: «Станция лайт», «Станция мини», «Капсула мини», «Станция мини» (с часами) и «Станция макс».

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Ключевой новинкой последних месяцев стала «Яндекс станция» второго поколения. Потребители позитивно оценили дизайн, качество звука и встроенный хаб управления Zigbee, который позволяет управлять колонкой без подключения к сети и шире раскрыть для пользователя возможности и преимущества экосистемы «умного» дома.

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». Общие продажи (GMV) группы превышают 570 млрд руб. с НДС по итогам 2021 г. По состоянию на 31 марта 2022 г. группа объединяет 605 магазинов под брендом «М.Видео», 664 магазина под брендом «Эльдорадо» в более чем 375 городах России.